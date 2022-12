Empresarios del ocio nocturno denuncian que aumentarán un 50% las fiestas ilegales en la noche de fin de año en Galicia.

VIGO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Gallega de Empresarios de Salas de Fiesta y Discotecas (Fesdiga), Samuel Pousada, ha denunciado este martes, en Vigo, que las previsiones aseguran que el número de fiestas ilegales "aumentará en un 50% durante las noches de fin de año y Reyes", en comparación con el ejercicio anterior.

Pousada ha asegurado que el número total de fiestas ilegales que se prevén en toda Galicia en ambas noches sea de unas 900, produciéndose "entre el 80% y el 85%" la noche de fin de año.

Por provincias, Fesdiga estima que unas 300 fiestas ilegales se producirán en Pontevedra, 300 en A Coruña, 150 en Lugo y otras 150 Ourense.

"Este año estamos notando un aumento significativo de las fiestas ilegales. Hay euforia y ganas de recuperar el tiempo perdido", ha advertido.

Para evitar las fiestas ilegales, Pousada ha pedido nuevamente un plan de prevención, solicitado ya a finales de noviembre. "Las cosas requieren un plan preventivo. No se puede acabar con el intrusismo o con la competencia desleal un día antes. Es imposible. Las cosas requieren detectarlas con mucha antelación", ha señalado.

"RELAJACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES"

Pousada también ha apelado a que todos los ayuntamientos revisen, controlen y miren quienes van a hacer una actividad extraordinaria, ya que "para realizar este tipo de fiestas se necesitan de mayores medidas".

"Hay una tendencia a no dar de alta a camareros, a no cumplir con las medidas de seguridad y no tener los seguros pertinentes para realizar estas fiestas. Eso supone un riesgo muy elevado", ha cuestionado.

Además, Pousada ha comentado que ya "ha tenido llamadas por parte de vecinos porque la Policía y el ayuntamiento no hacía nada por parar fiestas ilegales. Esto es dramático. En Navidad deberían de aumentarse los efectivos policiales y no reducirse porque son fechas con gran cantidad de altercados. Hay que ser responsables", ha añadido.

SITUACIÓN DEL SECTOR

Asimismo, el presidente de Fesdiga ha comentado que el sector arrastra años complicados por una serie de leyes, el fenómeno del botellón, un "cierto intrusismo alegre" de locales y el Covid.

"El Covid ha sido terrible para el ocio nocturno. Han sido dos años gastando sin recibir ingresos que han obligado al 70% de los establecimientos a cerrar sus puertas. Muy pocos locales han quedado en Galicia y de esa perdida del 70%, estimamos que un 15% han reabierto", ha comentado Pousada.

Pousada también ha advertido de que esta situación se va a "agravar" el año que viene. "Esperamos que el próximo año desaparezcan el 40% de los locales de ocio nocturno en Galicia. Para revertir esta situación necesitamos que las administraciones ayuden al sector y que la crisis no dure muchos años", ha declarado.

PROTOCOLO A NIVEL NACIONAL PARA ACTUAR ANTE "PINCHAZOS"

Samuel Pousada también ha hablado sobre otra cuestión que ha alarmado al sector del ocio nocturno a nivel nacional desde hace meses, los "pinchazos".

El presidente de Fesdiga ha señalado que estos "se han reducido a casos puntuales", sin embargo, ha advertido que estos casos se "siguen produciendo".

"En su momento se tomaron medidas urgentes a la desesperada pero hay que hacer un plan a nivel nacional y un protocolo claro en toda España para actuar cuando se sucedan estos casos. Conviene sacarlo adelante. Es importante que se investigue, detectar a los responsables de estos pinchazos y una coordinación de todas las administraciones para erradicarlo", ha sentenciado.