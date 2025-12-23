Empresarios del ocio nocturno piden a ayuntamientos gallegos un Plan de Seguridad Navideño para evitar fiestas ilegales

VIGO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Gallega de Salas de Fiesta y Discotecas (Fesdiga) ha solicitado formalmente a varios ayuntamientos gallegos un Plan de Seguridad Navideño para evitar fiestas ilegales, con el objetivo de "garantizar la seguridad y la salud" de las personas y no permitir celebraciones sin la necesaria autorización.

En escritos enviados a municipios como Vigo, Santiago, Pontevedra o A Coruña, Fesdiga ha lamentado que en esta época del año muchos establecimientos públicos y colectivos organizan actividades recreativas sin licencia, representando un "grave peligro" para los clientes.

Además, supone también una "clara competencia desleal" para los locales que sí cumplen los requisitos de seguridad, sanidad y técnicos obligatorios para este tipo de celebraciones, critican.

"A la vista de lo que ocurrió en el Madrid Arena, no permitan estas fiestas extraordinarias sin la autorización pertinente", han subrayado desde la Federación, recordando la cantidad de requisitos exigidos para que estas celebraciones puedan tener lugar de forma legal.

Por ello, han propuesto a los ayuntamientos que aprueben un Plan de Seguridad Navideño, que abarque desde el 15 de diciembre hasta el 6 de enero.

Este debería incluir, a su juicio, un aumento de los efectivos policiales para la detección, control, disuasión, sanción e impedimento de fiestas ilegales en Navidad, sobre todo en épocas como Fin de Año y Reyes.