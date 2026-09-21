Encuentran el cadáver de un hombre desaparecido este domingo en Oleiros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 112 ha informado del hallazgo del cadáver de un hombre desaparecido este domingo en el municipio coruñés de Oleiros.

Según informó un particular este domingo, el sexagenerio no había regresado a casa tras dirigirse a la zona del Faro de Mera, en Serantes.

El servicio de emergencias informó a Salvamento Marítimo, al Servicio de Guardacostas de Galicia, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a Emergencias de Oleiros.

Fue Salvamento Marítimo quien, esta mañana, informó de que habían encontrado el cuerpo aboyando en el mar, fallecido.