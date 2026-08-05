Encuentran a un recién nacido muerto en una casa de Sada (A Coruña), tras ingresar su madre en el hospital

A CORUÑA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos policiales encontraron en una vivienda del municipio coruñés de Sada a un recién nacido muerto, tras tener constancia del ingreso de una mujer en el hospital de la ciudad de A Coruña que sufría una hemorragia.

Así lo han confirmado fuentes consultadas por Europa Press, que han explicado que se trata de una joven residente en Sada que se trasladó al hospital por un abundante sangrado y se determinó que había dado a luz.

Fue entonces cuando efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil acudieron al inmueble de la joven y allí encontraron en un armario a un bebé muerto.

Las fuentes consultadas han precisado que, por el momento, se desconocen las circunstancias exactas del suceso. La autopsia deberá determinar si el bebé nació ya fallecido o si su muerte se habría producido una vez que la mujer dio a luz.

La Guardia Civil ha confirmado que existe una investigación abierta por parte de Policía Judicial de Cambre y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha informado de que la semana pasada llegó al juzgado de guardia de A Coruña un parte médico donde se exponía el ingreso de una mujer "que parecía haber dado a luz, pero que no residía en ese partido judicial".