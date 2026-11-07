Encuentros sectoriales y con ciudadanos, sin olvidar grandes mítines, apuesta de los partidos en la campaña gallega

Archivo - Urnas electorales durante las elecciones generales - ALVARO LAGUNA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los partidos gallegos ultiman los preparativos para el arranque de la campaña electoral de los comicios generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre y en los que se disputarán los 23 escaños en juego en Galicia a través de encuentros sectoriales, información a pie de calle en contacto directo con la ciudadanía y sin dejar de lado los grandes mítines.

Cuando resta menos de una semana para que comience la tradicional pegada de carteles y las formaciones políticas arranquen las peticiones de voto, la mayoría coincidirán en pelear el voto en la calle con diferentes iniciativas, aunque manteniendo los actos en grandes recintos en las principales ciudades gallegas, y apostando cada vez más por las redes sociales.

Entre las ideas más repetidas, propuestas en materia de vivienda, servicios públicos y la contraposición de modelos de los partidos que formaron parte del Gobierno esta legislatura --PSOE y Sumar (ahora Frente Amplio)--, además de un BNG que se plantea como la formación que "dé voz a Galicia en Madrid", y un PP y Vox que aspiran a desbancar a Pedro Sánchez de la Moncloa.

PPDEG: "HACER TERRITORIO"

Así, el PPdeG apostará por una campaña con el foco en "hacer territorio", con acciones que, tal y como han avanzado, irán más allá de los mítines y que incluirán encuentros con la ciudadanía, presencia en la calle, paseos y actos sectoriales.

"Escuchar a los ciudadanos y después actuar" para resolver los problemas de la ciudadanía, resumen los populares, que preparan también grandes mítines, comenzando el próximo sábado (14 de noviembre) en Santiago, con la presencia del candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. El eje de su mensaje estará en la importancia de la "gestión" y el impulso "del cambio" --'El cambio necesario' será su lema--.

El del Multiusos do Sar será uno de los actos centrales del PP en una campaña que, en realidad, aún sin denominarse así formalmente, lleva en marcha desde que Sánchez convocó los comicios del 29N. Así lo viven los populares, tanto los candidatos, que ya peinan las respectivas localidades de sus circunscripciones, como sus principales dirigentes.

El propio líder del partido, Alfonso Rueda, que debe compaginar su papel orgánico con el de presidente de la Xunta, como su número dos, Paula Prado, han protagonizado actos de partido en los últimos días. Y Feijóo estuvo en Vigo --estaba previsto, además, que recalase en A Coruña, pero se suspendió el acto tras el siniestro ferroviario de Urda--.

Más allá de Feijóo, otros dirigentes estatales del partido no faltarán en la campaña gallega. De hecho, el propio secretario general del PP, Miguel Tellado, es el cabeza de lista por A Coruña al Congreso. Y antes del arranque formal de la campaña, el expresidente Mariano Rajoy ya tiene para el próximo lunes 9 dos actos en cartera: una comida con empresas en Mos y un mitin en Cambados.

PSDEG: DERECHOS VS INVOLUCIÓN

Por su parte, fuentes socialistas han explicado que el adelanto les obligó a preparar en pocas semanas las generales del 29 de noviembre, para las que el PSdeG ha diseñado una campaña que saca partido de dos bazas que puede activar con rapidez: su implantación en el territorio y el alcance de los canales digitales.

De este modo, por primera vez, los socialistas gallegos acompañarán la campaña tradicional con una en redes sociales, "potente y con entidad propia", pensada para llegar a quien no sigue la política o la información a través de los medios de comunicación tradicionales.

La segunda apuesta de los socialistas será la "cercanía", con actos más pequeños y sectoriales, encuentros con colectivos concretos en los que los candidatos van tanto a explicar sus propuestas como a escuchar, para lo que harán "mucha calle".

En cuanto al mensaje, los servicios públicos serán el eje del mensaje, con la sanidad, la dependencia y la vivienda en primer plano. Y es que plantean este 29N como una elección entre dos modelos, "el que apuesta por fortalecer lo público y el de la motosierra" que asocian a PP y Vox.

El secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, tendrá una presencia muy alta durante toda la campaña para reforzar a las candidaturas en el territorio, y la dirección del partido también se desplegará por las cuatro provincias. Junto a ellos, el protagonismo será de los candidatos. Además, los socialistas esperan que el su líder y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visite Galicia durante la campaña.

BNG: "EL TIPLE VALOR DEL VOTO"

Mientras, el BNG apostará en sus mensajes por ensalzar el "triple valor" del voto a la formación que lidera Ana Pontón: ser quien le da voz a Galicia en Madrid y poner en valor lo conseguido en las Cortes generales en los últimos años; reivindicar todo lo relativo con la cuestión social (servicios públicos, vivienda, pensiones, medidas ante la carestía de la vida); y destacar la utilidad del BNG para frenar a la derecha en la Comunidad.

En cuanto a los actos, fuentes nacionalistas han detallado que, al ser unos comicios de carácter estatal, una parte se desarrollarán a través de los medios de comunicación, pero sin dejar de lado el activismo en las calles, con actos a pie de calle en diferentes ayuntamientos de las cuatro provincias gallegas, tratando de implicar a la militancia en este aspecto.

"Mucho contacto directo", remarcan estas mismas fuentes, que apelan por combinar todo ello con una campaña potente en redes sociales. En todo caso, no dejarán de lado el tradicional formato mítin de tarde-noche en las ciudades y principales localidades gallegas.

En los principales, ya han avanzado que estará presente la portavoz nacional, Ana Pontón, mientras que los cabeza de lista de las cuatro circunscripciones -- Néstor Rego (A Coruña), Carme da Silva (Pontevedra), Olalla Rodil (Lugo) y Noa Presas (Ourense)-- recorrerán también numerosos municipios junto a sus compañeros de candidatura.

FRENTE AMPLIO: VIVIENDA Y MEJORA SALARIAL

Asimismo, el Frente Amplio afrontará en Galicia una campaña electoral con una estrategia que situará el acceso a la vivienda y la mejora de los salarios como ejes fundamentales.

Contacto directo con el tercer sector y el tejido asociativo serán algunas de sus claves, en unos días en los que tratarán de exponer el trabajo desarrollado por Sumar durante esta legislatura, así como apelar al voto útil como "única herramienta" para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

Sobre los actos electorales, fuentes de la formación explican que se centrarán especialmente en las ciudades gallegas, con especial hincapié en A Coruña y en Vigo. Lo harán a través de actos y mítines que, al igual que en esta precampaña, contarán con la presencia de la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, además del apoyo de diversos líderes estatales aún por confirmar.

VOX: "CONTACTO CERCANO"

Asimismo, Vox también tendrá presencia en la Comunidad con una campaña basada en el "contacto cercano" con los ciudadanos a pie de calle.

El objetivo es llevar su programa al mayor número posible de municipios a través de mesas informativas a diario en localidades distintas. Además, los candidatos mantendrán encuentros con diversos colectivos ciudadanos para presentarles de primera mano su programa.

Sobre la presencia de figuras nacionales, fuentes de Vox en Galicia afirman que contarán a lo largo de la campaña con portavoces y representantes de la formación a lo largo del país, tal y como ya han hecho en precampaña el propio presidente del partido, Santiago Abascal, el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, y el portavoz de Seguridad, Inmigración y Asuntos de Interior, Samuel Vázquez.