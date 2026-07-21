Energy Transition Minerals finaliza la adquisición de la Mina de Penouta, situada en Viana do Bolo (Ourense)

OURENSE, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Energy Transition Minerals (ETM), a través de su filial española, ha culminado el proceso de adquisición de la Mina de Penouta, situada en el municipio ourensano de Viana do Bolo.

Tal y como ha trasladado la compañía en una nota de prensa, este lunes se formalizó en A Coruña la escritura pública de transmisión de las licencias, completando así una operación "estratégica" para el desarrollo futuro del proyecto minero.

"La finalización de la transacción de Penouta representa un hito transformador en la historia de ETM, ya que continuamos nuestro camino para convertirnos en un productor de minerales críticos, lo que nos otorga la propiedad total de un activo minero avanzado con un camino claro de regreso a la producción", ha destacado el director general de ETM, Daniel Mamadou.

Con la culminación de la adquisición, la compañía ha puesto en marcha una revisión operativa detallada para diseñar la estrategia definitiva de reinicio de la actividad en la mina para convertirla e un referente de "minería responsable, innovación industrial y creación de valor".

Un trabajo que, han indicado, se irá complementando de forma progresiva con datos técnicos y económicos adicionales, cuya finalización está prevista para finales de 2026, y con estudios ambientales, de rehabilitación y sociales, cuya conclusión se espera para el primer semestre de 2027.

En este contexto, ETM Spain celebrará este miércoles, 22 de julio, a las 20.15 horas un encuentro con los vecinos de Viana do Bolo en la Casa da Cultura. En él, el director en España de la compañía, Jorge Gil, presentará los detalles del proyecto y los próximos pasos que se llevarán a cabo.

"Nuestro objetivo es impulsar una reapertura ordenada, segura y sostenible, que contribuya al desarrollo económico y social de Galicia y refuerce la cadena europea de suministro de materias primas críticas", ha subrayado Gil.