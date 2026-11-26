SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

En torno a una veintena de vehículos han recorrido este jueves en caravana las calles de Santiago de Compostela en defensa de la enseñanza concertada y para denunciar la "falta de diálogo" de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP. "Queremos que nos convoquen, pero no para vacilarnos y tomarnos el pelo como están haciendo ahora", ha aseverado Manolo Alonso, de SNEP, quien también ha lamentado que "no hay ningún tipo de diálogo".

En concreto, las organizaciones sindicales FSIE, UGT, CC.OO., USO, SNEP y CIG han convocado caravanas en las principales ciudades de Galicia para reivindicar mejoras en la enseñanza concertada, unas reivindicaciones que el colectivo lleva reclamando casi 20 años, según han recordado.

Así, se han referido a la homologación salarial y al desarrollo profesional o a la convocatoria de la mesa tripartita de la enseñanza concertada, así como una reducción de la carga lectiva o mejoras en los acuerdos de jubilación parcial con contrato de relevo, entre otros.

"Llevamos 18 años esperando por temas fundamentales como el desbloqueo de la Ley de presupuestos para ejecutar el acuerdo del 24 de abril de 2008, negociado, firmado y publicado el DOG, que reconocía un complemento de equiparación salarial y que nunca se cumplió", ha subrayado en declaraciones a los medios Mónica Fernández, de FSIE.

Asimismo, ha denunciado "diferencias salariales de más del 10%" y ha lamentado que la reducción de la jornada lectiva "sigue sin negociarse" con la enseñanza concertada y con sus profesionales.

"Son muchos los agravios que se acumulan durante años, que llevaron al personal de la enseñanza concertada en Galicia a la situación de desamparo en la que nos encontramos", ha aseverado Teresa Iglesias, de SNEP.

A la vez, han recordado que representan "un tercio de la educación en Galicia", más de 7.000 profesionales que colaboraron con su trabajo diario a "mantener, dignificar y potenciar" la calidad de la educación.

"Necesitamos que se nos escuche, que se nos reciba y que se negocien soluciones reales. No pedimos privilegios, reclamamos respeto y condiciones laborales, sociales y salariales dignas", ha concluido

Con todo, han hecho un llamamiento al personal a secundar la jornada de huelga convocada para el 15 de diciembre, que llega después de la huelga parcial celebrada el 9 de septiembre, primer día de vuelta a las aulas, y al paro total del 6 de octubre, cuyo seguimiento fue del 65%, según los sindicatos, y que estuvo acompañado por una manifestación que recorrió las calles de Santiago de Compostela.

Asimismo, miles de docentes de la concertada se manifestaron el pasado 10 de noviembre en una jornada de huelga que cifraron en un 60%, mientras que la Xunta en un 17,3%.

Con todo, en el resto de ciudades, las caravanas han arrancado a partir de las 18.30 horas en Vigo (Museo Verbum), en A Coruña (Edificio Sindical de Alfonso Molina), en Ferrol (aparcamiento de A Malata) y en Ourense (explanada de Expourense).

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