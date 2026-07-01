El entorno de la iglesia románica de Cameixa, en Boborás (Ourense), será mejorado con una inversión de 130.000 euros

Ábside de la iglesia románica de San Martiño de Cameixa, en el municipio ourensano de Boborás - AYUNTAMIENTO DE BOBORÁS

OURENSE 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Boborás (Ourense) llevará a cabo la primera fase de las actuaciones de integración paisajística, mejora funcional y accesibilidad en el entorno de la iglesia románica de San Martiño de Cameixa, en el lugar de Morouzón.

Esta actuación contará con un presupuesto de 129.979,77 euros, con una aportación máxima de 117.000 euros de la Axencia de Turismo de Galicia, con el objetivo de avanzar en la recuperación, ordenación y dignificación de uno de los templos románicos de referencia en Galicia.

Datada en el siglo XII, la iglesia destaca por su ábside semicircular, de gran valor arquitectónico y artístico, sostenido por columnas exteriores y con una cuidada decoración en piedra. El templo conserva además elementos singulares como una ventana de medio punto y un antiguo reloj de sol, uno de los pocos que se mantienen en iglesias románicas de la comarca.

CUIDADO DEL PATRIMONIO

La alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, ha destacado que esta intervención "forma parte de una línea de trabajo clara" del ayuntamiento "para poner en valor el patrimonio". "Boborás es uno de los municipios con más patrimonio de toda Galicia, y tenemos la responsabilidad de cuidarlo, recuperarlo y hacerlo accesible tanto para la vecindad como para las personas que nos visitan", ha abundado.

La primera fase se centra en la zona situada al este del atrio de la iglesia e incluye la reordenación del espacio frente al templo, la reducción de la explanada pavimentada para ganar superficie verde, la ejecución de pequeños muros de mampostería de piedra que también funcionarán como bancos, la renovación de los pavimentos con piedra granítica y hormigón desactivado, y la creación de un parterre con especies arbustivas.

También se prevé la mejora visual del muro de la ampliación del cementerio mediante vegetación, la protección de la mina de agua existente para evitar riesgos de caída, la ejecución de canalizaciones subterráneas para servicios y la recolocación del panel informativo del monumento en una zona más adecuada próxima a la entrada del atrio.

Toda la intervención se limita a espacios públicos próximos a la iglesia y se desarrolla siguiendo criterios de integración paisajística, mejora funcional y accesibilidad. "Hablamos de una intervención pensada para mejorar la vida de la vecindad, facilitar el uso del espacio en los actos religiosos y sociales, y al mismo tiempo hacer más atractiva y cuidada la visita a un recurso patrimonial de primer nivel", señala la alcaldesa.