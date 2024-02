Errejón cree "evidente que hacen falta más recursos" contra la droga y Sumar alude a la foto de Feijóo con Dorado

Pide ofrecer "un futuro" a los jóvenes para evitar que acaben en el narcotráfico y no fiarlo todo a la presencial policial y judicial



OURENSE / MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Diversos cargos de Sumar han destacado que la derecha no tiene legitimidad para pedir el cese del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y han recriminado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, su fotografía con Marcial Dorado, condenado por narcotráfico.

Por su parte, en el marco de un acto de campaña de Sumar Galicia, y a preguntas de los medios, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha juzgado "evidente" que en Barbate "hacen falta más recursos" contra el narcotráfico, como en otras zonas de España. Eso sí, también exhorta a generar inversiones para que haya oportunidades de empleo para evitar que haya personas que caigan en el contrabando de drogas.

Luego, ha lanzado que tiene la sensación en el PP, al que se le ha pillado de nuevo "mintiendo" sobre sus contactos con Junts y ERC por la investidura y tras contemplar la opción de los indultos, que ahora utiliza esta cuestión con intención de que no se hable de su "cinismo".

Es más, ha apostillado que el portavoz popular en la Cámara Baja llegó a hablar de ilegalizar a fuerzas políticas que promueven referendums de independencia, con las que precisamente estaban negociando. "Es muy difícil encontrar un ejemplo de mayor cinismo", ha zanjado para afear que el PP lleva meses alertando sobre que la amnistía rompe España cuando mantuvieron contactos con ERC y Junts.

"Es evidente que las medidas que se habían tomado no eran suficientes. Lo que hace falta ahora es centrarnos en resolver esa situación, dotar de los suficientes medios a las fuerzas de seguridad del Estado y acabar con la penetración del narcotráfico en toda la sociedad.", ha desgranado también el portavoz parlamentario de IU Enrique Santiago, quien insiste en que no basta con las medidas securitarias y que deben estar combinadas con las de carácter social.

"Hacen falta inversiones para que zonas con altísimo paro no se conviertan en mano de obra para el narcotráfico y eso pasa por inversiones públicas que luego ayuden a traer ayudas privadas. No son medidas de la última polémica, cuando se acabe esta polémica, que no es la primera vez por estas cuestiones, hace unos años murió un niño, resulta que el abandono institucional seguirá", ha manifestado y advertido.

Por eso, Errejón ha dicho que "por supuesto que hay que tomar cartas en el asunto" pero "no para desviar otras cuestiones, sino para entender que la presencia no puede ser solo policial, está bien que sea policial, y judicial, pero no puede pasar solo por eso". "Hay que ofrecer un futuro digno y próspero a los jóvenes que si no acaban por desgracia en un camino, como en este caso, además de producir mucho dolor, produce muerte", ha sentenciado.

"OBSCENO"

A raíz de la polémica por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) tras ser embestidos por una narcolancha, el diputado de Sumar y coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, ha desgranado que le parece "obsceno" que el PP intente "rascar votos" utilizando un hecho tan "luctuoso", sobre todo al recordar los "conocidos veranos" de Feijóo con un "narco".

Tras ser cuestionado sobre si el ministro debería dimitir o ser reprobado, Valero ha remarcado que la lucha contra el narcotráfico en la zona requiere de medidas más allá de las necesarias mejoras para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como son medidas de carácter socioeconómico y en el sistema de justicia. Así, ha vuelto a recriminar que el PP haya una utilización "torticera" de estas muertes para atacar a Marlaska.

El también dirigente de En Comú Podem y diputado del grupo plurinacional, Gerardo Pisarello, ha señalado que han sido críticos en muchas ocasiones con Marlaska en materia de política de gestión de fronteras, pero ha incidido en que la mayoría de peticiones de dimisión proceden de la derecha.

"La verdad que consideramos que en algunos casos pues sin realmente tener autoridad para ello, yo cuando esas voces salen de algunos sectores del PP pues pienso que hay fotografías del Feijóo con miembro del narcotráfico que no le otorgan autoridad moral para plantearlo", ha apostillado para desgranar que es necesario lanzar un mensaje de firmeza "absoluta" en la lucha contra el narcotráfico y otorgar más medios a la Guardia Civil.