Escolares y mayores coordinados por Afundación conciencian sobre el impacto de la basura que cae por las alcantarillas

1094518.1.260.149.20260609142639 Iniciativa 'El mar empieza aquí' de Afundación en Portonovo. - EUROPA PRESS

La campaña 'El mar empieza aquí' incluye intervenciones artísticas e información para advertir de los efectos de tirar desperdicios al suelo

SANXENXO (PONTEVEDRA), 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Escolares y mayores han arrancado este martes, coordinados por Afundación, una campaña intergeneracional de actuación y sensibilización que busca concienciar a la población de los efectos perjudiciales de la basura que se arroja al suelo y que cae por el alcantarillado, recordando que 'El mar empieza aquí'.

Este es el lema de la iniciativa puesta en marcha por Afundación, con la colaboración del Ayuntamiento de Sanxenxo y Portos de Galicia, que ha arrancado esta mañana en Portonovo con intervenciones artísticas e información a los viandantes. La campaña se enmarca en los programas Plancton y 'Educación para la sosteniblidad' de la Obra Social de Abanca, con los que se pretende promocionar un conjunto de buenas prácticas medioambientales que, con pequeñas acciones, generan cambios en el día a día.

Uno de los elementos centrales de esta iniciativa, además, es que implica tanto a escolares del CEIP de Portonovo como a 31 voluntarios del Club de Jubilados de la localidad y de los espacios +60 de Afundación. Juntos, han señalizado distintas alcantarillas de la localidad con el lema 'El mar empieza aquí', para que los viandantes se percaten de que todo lo que se arroja en estos lugares, acaba directamente en las aguas del mar y contribuye a la contaminación del medio marino.

En las proximidades de la oficina de Abanca de Portonovo se ha dibujado además un mural con el mismo mensaje y escolares y mayores han pintado en la zona portuaria un mural con pinturas fotocatalíticas, que tienen la capacidad de absorber gases contaminantes. A mayores, han repartido información a los viandantes sobre la campaña.

En la presentación de esta iniciativa han participado este martes el director gerente de Afundación, Pedro Otero; la concejala de Servicios Sociais e Maiores de Sanxenxo, Paz Gago; el responsable de Portos de Galicia en la provincia de Pontevedra, Héctor Freijo, y el director de zona Arousa-Salnés de Abanca, Víctor Moralejo.

EL PROBLEMA DE LAS COLILLAS

"Al mar llegan aproximadamente cinco billones de colillas al año y pensemos que una colilla tiene un factor contaminante de 10 litros de agua", ha explicado el director gerente de Afundación, Pedro Otero, que se ha referido a esta como una "campaña especial de concienciación" que busca "llamar la atención sobre la importancia de tratar bien los pequeños residuos" que se "cuelan por las alcantarillas" a diario, especialmente las colillas, las más abundantes.

Para "concienciar sobre esto" y sobre "la protección del entorno", Afundación promueve esta "acción intergeneracional" que "intenta enseñar como distintas generaciones pueden trabajar por y para el medio ambiente", ha apostillado el responsable de Afundación.

Por su parte, el director de zona Arousa-Salnés de Abanca, Víctor Moralejo, ha aplaudido la puesta en marcha de esta iniciativa que "intenta activar esa conciencia social de cuidar de los océanos y del entorno" y que se suma a los proyectos que ya se realizan desde Afundación de limpieza de playas y fondos marinos.

Víctor Moralejo ha recordado que estas acciones de limpieza "son necesarias", pero "no son suficientes"; porque "la batalla empieza aquí, en la calle". "La idea de esta acción es concienciar sobre todo a nuestros pequeños, a la gente joven, que es la más moldeable y la que va a ayudar en el futuro a mejorar y a evitar en todo lo posible que esos pequeños residuos lleguen a los fondos marinos", ha subrayado.

Finalmente, la concejala de Servicios Sociais e Maiores de Sanxenxo, Paz Gago, ha recordado que "proteger los mares no es solo algo medioambiental, es de educación, es de convivencia, es de compromiso". "Y ahí tenemos que estar todos unidos como colectivo", ha dicho.

Tomando el lema de la campaña, Paz Gago ha recordado que, efectivamente "todo empieza aquí, en la calle, en el espacio exterior", lo que requiere concienciar sobre la importancia de cuidar "los hábitos diarios" y "el respeto al espacio público". Una cuestión que, ha advertido, tiene especial relevancia en Sanxenxo y Portonovo, donde el mar "es parte de nuestra identidad, de nuestra economía y de nuestro día", y "no queda otra que protegerlo de manera colectiva".

La edila ha aplaudido también el carácter intergeneracional de esta iniciativa, que aporta la sabiduría de las personas mayores. "Ese trabajo conjunto de mayores, niños y niñas, es muy importante porque comparten momentos, comparten experiencias, y seguro que se enriquece muchísimo", ha finalizado.

EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD

El programa 'Educación para la sostenibilidad', primer premio nacional de Medio Ambiente de CECA, promueve el sentido de pertenencia y de responsabilidad en el cuidado del entorno, apunta Afundación. Mediante una implementación transversal a todas las áreas de la entidad, el objetivo es inculcar prácticas sostenibles entre las nuevas generaciones.

Mediante acciones directas de voluntariado en la limpieza de arenales y costas a través del proyecto Plancton, se han retirado ya más de 160 toneladas de residuos marinos desde su inicio en 2021, y a través de Naturnova, centro de educación ambiental de Afundación, se promueven actividades didácticas de contenido ambiental o iniciativas que aúnan prácticas sostenibles con expresión artística.

En el año 2025, más de 200.000 personas se han involucrado a través de distintos programas con la Obra Social de Abanca en la protección directa del medio ambiente.