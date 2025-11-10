La escritora viguesa An Alfaya, Premio Laxeiro 2026

VIGO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El patronato de la Fundación Laxeiro ha decidido otorgar el Premio Laxeiro 2026 a la escritora viguesa An Alfaya, según ha anunciado el presidente de dicha entidad y alcalde de Vigo, Abel Caballero.

En un audio difundido a los medios de comunicación, el regidor ha destacado la trayectoria de Alfaya en el ámbito de la literatura infantil, juvenil y adulta.

Así, ha puesto en valor que sus obras, escritas en gallego, han sido traducidas a multitud de idiomas como el castellano, el catalán y el inglés. También se ha referido a la participación de Alfaya en la fundación del Teatro Avento de Vigo.

"Nuestras felicitaciones a An Alfaya, una escritora ciertamente sensacional", ha subrayado Caballero, añadiendo que recibirá su premio en el mes de febrero.