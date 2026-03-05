España despliega la fragata 'Cristóbal Colón', con base en Ferrol, en el Mediterráneo para reforzar el flanco oriental

Archivo - La fragata 'Cristóbal Colón', que participa en la actividad 'Eagle Eye'. - EMAD - Archivo

FERROL, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ha confirmado el despliegue de la fragata 'Cristóbal Colón', con base en el Arsenal Militar de Ferrol, hacia aguas de Chipre y Creta.

El buque, considerado el más avanzado tecnológicamente de la Armada española, se integra en un grupo naval de alto nivel liderado por el portaaviones francés 'Charles de Gaulle', en el que también participan unidades de la Marina griega.

Tras haber operado en el mar Báltico en tareas de adiestramiento avanzado y escolta desde el pasado martes, 3 de marzo, la agrupación pone ahora rumbo al Mediterráneo oriental. Según las previsiones de Defensa, está previsto que el conjunto de navíos alcance las costas de Creta en torno al 10 de marzo.

El despliegue contará con el apoyo puntual del buque de aprovisionamiento de combate 'Cantabria', también con base en Ferrol, que zarpará para suministrar combustible y garantizar el soporte logístico del Grupo Naval durante su tránsito por el Golfo de Cádiz.

La misión de la 'Cristóbal Colón' en la región será estratégica, ya que actuará como escudo para el grupo naval, complementando la labor de las baterías de misiles 'Patriot' actualmente desplegadas en Turquía.

El buque permanecerá en alerta para intervenir en posibles operaciones de evacuación de personal civil si el conflicto en la zona así lo requiriera.

La operación busca visibilizar el compromiso de España con la seguridad de la Unión Europea y la estabilidad de su frontera oriental.

Con esta maniobra, España refuerza su presencia en uno de los puntos más sensibles del tablero geopolítico actual, aportando su capacidad de defensa aérea más sofisticada a la fuerza multinacional.