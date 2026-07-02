España y Portugal inauguran la nueva interconexión eléctrica por el norte, tras una inversión de 140 millones

1101323.1.260.149.20260702175940 (i-d) La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, la ministra de Medio Ambiente y Energía de Portugal, Maria da Graça Carvalho, y el presidente de REN, Rodrigo Costa, - Adrián Irago - Europa Press

La línea permite aumentar en 1.000 MW la capacidad de intercambio de electricidad, ahorrar 26 millones al año y reducir CO2

ARBO (PONTEVEDRA), 2 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y su homóloga portuguesa, María Graça Carvalho, han presidido este jueves en Arbo (Pontevedra) el acto de inauguración de la nueva interconexión eléctrica por el norte, un proyecto considerado estratégico por la UE, y que se ha hecho realidad tras 20 años de diseños, cambios de trazado y dificultades, con una inversión de 140 millones de euros por parte de ambos países (70 millones cada uno).

Esta línea (a 400 kV y con una longitud de 88 kilómetros) permite aumentar la capacidad de intercambio de electricidad en unos 1.000 MW entre España y Portugal, y ha implicado la construcción de nuevas infraestructuras, como la subestación de Beariz (Ourense), la línea Beariz-Fontefría, la subestación de Fontefría o la línea Fontefría-frontera con Portugal; a las que se suman las dotaciones en territorio luso, entre ellas la nueva subestación de Ponte de Lima.

La nueva interconexión, está incluida en la Planificación vigente de Red Eléctrica y tiene la consideración de Proyecto de Interés Común por parte de la UE, conectando los sistemas eléctricos de ambos países a través de las provincias de Ourense y Pontevedra en España, y del distrito de Viana do Castelo en Portugal.

Su puesta en servicio supone un hito "histórico", según la destacado la ministra Aagesen, porque permite avanzar en la "seguridad" del suministro, la resiliencia y la competitividad energética.

Este tipo de interconexiones, ha señalado, son fundamentales en la apuesta del Gobierno por las renovables. En el caso de esta línea recién inaugurada, no solo permite aumentar el intercambio de energía, sino que ayuda a la reducción de emisiones de CO2 (113.000 toneladas al año) y supone un ahorro de 26 millones de euros anuales para el sistema eléctrico español.

Por su parte, María Graça Carvalho también ha celebrado el "paso decisivo" dado este jueves en el refuerzo de la seguridad energética de España y Portugal. "El mercado ibérico (de la electricidad) es un factor de competitividad y resiliencia", ha proclamado, y ha añadido que la nueva interconexión no solo proporciona mayor soberanía energética, sino que hace que ambos países estén "mejor preparados" ante eventos como el apagón de abril 2025.

"DESAFÍOS" DEL PROYECTO

Ambas ministras han coincidido en señalar la "complejidad" del proyecto, que ha supuesto "un desafío" en su diseño y construcción. En ese sentido, la titular de Transición Ecológica ha incidido en que el Gobierno trabajó para buscar "las mejores soluciones", "contando con el territorio, con rigor técnico y con sensibilidad" para un proyecto cuyos primeros diseños datan de hace casi 20 años y que ha contado con una gran contestación vecinal y de alcaldes de ambas orillas del Miño.

Igualmente, la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha reconocido que esta línea ha sido "de las difíciles, porque atraviesa el corazón de las personas que viven en el territorio, el paisaje, el patrimonio", y ha puesto en valor la colaboración de todos los agentes (comunidades de montes, ayuntamientos, vecinos, etc.) implicados, así como el "compromiso" de Redeia para que la afección fuera la menos posible.

Mientras, la ministra de Medio Ambiente y Energía de Portugal también ha apuntado las dificultades que hubo en el país vecino, donde "hubo que cambiar parcialmente algún tramo del trazado", sin olvidar que la línea atraviesa una de las "joyas de la corona" de Portugal, el Parque Nacional Peneda-Gerês.

El presidente de REN (Redes Energéticas Nacionais), Rodrigo Costa, también ha señalado que, aunque la obra duró algo menos de 2 años, fueron necesarias casi dos décadas para hacerla realidad. "Ni se imaginan la complejidad", ha incidido, y ha señalado que "aunque a nadie le gusta ver líneas de alta tensión y torres, no se puede olvidar que necesitamos la energía".

PROYECTO DE REAL DECRETO

Por otra parte, Sara Aagesen también ha informado de que este jueves se abre el trámite de audiencia pública (hasta el 13 de julio) del proyecto de Real Decreto con medidas para potenciar la integración de las energías renovables, el autoconsumo y el almacenamiento, para abreviar la tramitación de las infraestructuras y aumentar la capacidad y la resiliencia del sistema eléctrico, así como mejorar la transparencia y la información de las facturas de gas natural de los consumidores.

La propuesta normativa establece dos procedimientos para liberar y adjudicar capacidad de acceso a la red eléctrica en nudos reservados para concurso. El primero se destina a facilitar la repotenciación de instalaciones renovables, sobre todo eólicas, teniendo en cuenta su antigüedad y la sensibilidad ambiental, mientras que el segundo busca desplegar autoconsumo en la industria manufacturera.

Igualmente, para fomentar el almacenamiento de energía y facilitar la gestión del sistema eléctrico, habilita a las centrales hidroeléctricas reversibles a incorporar mejoras tecnológicas del ámbito de la electrónica de potencia y permite que las centrales solares termoeléctricas amplíen su campo solar e incorporen sistemas de almacenamiento térmico.

También se incluye la obligación de informar en la factura de gas sobre el origen de dicho gas, incluyendo el porcentaje de renovable, e incorporar el código postal y el volumen de consumo anual. A esta medida se suman otras para acortar la tramitación de las redes e infraestructuras y aumentar su capacidad.

SOLIDARIDAD CON VENEZUELA

Tras el acto de inauguración en Arbo, Aagesen ha trasladado, en declaraciones a los medios, su solidaridad y la del Gobierno con Venezuela, tras los terremotos del pasado 24 de junio.

Así, ha recordado que España ya está trasladado efectivos y apoyo al país sudamericano "para ayudar en este entorno tan dramático", y que lo seguirá haciendo, al tiempo que ha reiterado su mensaje de "cariño" a los venezolanos, a las familias y allegados de los fallecidos y de los españoles que se encuentran allí.