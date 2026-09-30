La espera media para operarse en Galicia se dispara: 20 días más en un año y casi al nivel de la pandemia

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante la comparecencia. - MONICA ARCAY CARRO/XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La espera media por una intervención quirúrgica en Galicia se ha disparado en el primer semestre de este año tanto en relación con el mismo periodo de 2025, como al semestre previo. Según los datos difundidos por la Consellería de Sanidade, para una operación hay que esperar un promedio de 89,5 días (casi tres meses), 20,2 días más que un año atrás y apenas diez días menos de la demora registrada en lo peor de la pandemia --el primer semestre de 2020 (100,8 días)--.

En una comparecencia con otros responsables del Sergas, el propio conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha admitido sin paliativos que los datos son malos: no solo crece la espera media quirúrgica, sino también las demoras para una consulta hospitalaria (se sitúa en 69,8 días, 12,5 más que en junio de 2025) y para pruebas diagnósticas (16,4 días más que en el mismo periodo que el año anterior). Y ha apuntado al Gobierno central y a la huelga por el Estatuto Marco como principal causa.

"Estamos ante un balance con 25 jornadas de huelga médica contra el Estatuto Marco en seis semanas diferentes", ha argumentado, antes de advertir que el "impacto" es equivalente a "más de un mes de trabajo ordinario" y se traduce en unos 215.000 actos sanitarios suspendidos, que, si se suman a los que dejaron de hacerse por paros previos de diciembre de 2025, subirían a casi 280.000.

Por ello, ha incidido en que le resulta "incomprensible" la "negativa" del Gobierno central a establecer "un diálogo serio" con los sindicatos médicos para tratar de revertir una situación.

Los efectos son "dramáticos", ha dicho el máximo responsable sanitario del la comunidad, para agregar a renglón seguido que, si se ratifica la huelga indefinida que está prevista para octubre, habrá "consecuencias terribles".

DEMORAS DE MÁS DE UN AÑO PARA OPERARSE

En relación al empeoramiento de los datos de intervenciones quirúrgicas, Caamaño, quien ha comparecido con el gerente del Sergas, Luis León, y con el director xeral de Integración e Innovación Asistencial, Alfredo Silva, ha puesto también el foco en la caída de la autoconcertación --es decir, la bajada de las 'peonadas', dada la negativa de los médicos a realizar actividad voluntaria por la tarde--.

En detalle, las operaciones en el primer semestre de 2026 se situaron en 94.181 en Galicia, frente a las 109.746 registradas en el mismo periodo de 2025 (15.565 intervenciones menos, lo que se traduce en una caída porcentual del 14,2%). Y si en junio de 2025 había 49.223 pacientes en espera, un año más tarde se habían incrementado un 17,2%, hasta los 57.680.

El tiempo de espera medio por una operación --computado el hospital vigués Povisa junto con los restantes del Sergas-- se situó en 89,5 días frente a los 69,3 de junio de 2025 (20,2 días más) y también significativamente por encima de los 72,8 de diciembre del año pasado.

El principal impacto de la caída se registra en la actividad programada (baja un 17,9%, con 17.104 intervenciones menos, situándose al cierre del primer semestre en 78.345). Sin embargo, la actividad urgente aumenta un 10,8% (hasta 15.836 operaciones). Por prioridades, las esperas empeoran en todas: suben 4,5 días en prioridad 1, 18,6 en prioridad 2 y 21,9 días en prioridad 3.

Además, aumentan los pacientes que llevan más de seis meses en la lista de espera: del total de 57.680, un total de 6.117 llevaban más de 180 días (casi el triple que en junio de 2025). Y dentro de ellos, más de un año esperando por una intervención llevaban al cierre del primer semestre 504 usuarios (135 en el área de A Coruña-Cee, 339 en la de Santiago-O Barbanza, y 30 en la viguesa).

Este último indicador empeora de forma notoria: un año antes solo 12 pacientes esperaban más de 12 meses (todos ellos en el área sanitaria de A Coruña).

Por servicios, cirugía general y digestiva es la que padece el mayor descenso de actividad, con un 21,4% menos de intervenciones en el primer semestre de 2026.

EL EMPEORAMIENTO AFECTA A LAS CONSULTAS

En el último balance asistencial no solo empeoran las demoras para operarse, también se amplía el tiempo de espera para pruebas diagnósticas y consultas externas.

En total, en primer semestre de 2026 se cerró con un total de 2.490.816 consultas --de las que 742.191 eran las primeras, y 1.748.625 sucesivas--. La caída global en la comparativa interanual es de 110.011, un 4,2% menos, y caen tanto las primeras consultas (un 4,7%) como las sucesivas (un 4%).

En junio de este año esperaban por una consulta 230.614 pacientes (37.278 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un alza de 19,3%). El tiempo de espera por una consulta también creció un 12,5% --hasta los 69,8 días, frente a los 57,3 días de demora del primer semestre de 2025--.

Tanto los pacientes que superan los seis meses de espera para una consulta como los que esperan el año crecen significativamente. En concreto, en junio de 2025 eran 145 los gallegos que esperaban más de un año por una consulta (144 de ellos en el área sanitaria lucense y solo uno en la de Pontevedra) y el último balance refleja que hay 1.118 personas que están pendientes de una consulta más de 12 meses.

MÁS DE 100 DÍAS DE ESPERA PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

Las pruebas diagnósticas también caen (se registra una actividad en el primer semestre del año de 1.855.211, lo que supone una caída interanual del 3,4% --64.364 menos--).

Los pacientes en espera de prueba una suben hasta 137.648, un alza del 16,8% en relación al mismo periodo del ejercicio anterior; y el tiempo de espera se sitúa en 100,1 días de media (más de tres meses).

EL CONTRAPUNTO: ATENCIÓN URGENTE Y VÍA RÁPIDA DEL CÁNCER

Caamaño ha incidido en el efecto de las huelgas y ha esgrimido que se "rompe" una tendencia "positiva" que "se venía produciendo de forma sostenible" en lo que respecta al conjunto de las demoras en los hospitales gallegos, y tambié que Galicia presenta datos "mejores" que la media estatal y otras comunidades.

Además de recalcar que se continúa negociando desde la Consellería para retomar las peonadas --previamente Silva admitió el impacto de la caída de la autoconcertación--, el conselleiro ha reivindicado que, aún con la dificultad de los paros, se ha demostrado la "capacidad" del sistema sanitario público gallego para "responder" a las coyunturas de carácter prioritario y urgente.

Como ejemplo, ha resaltado el dato de las intervenciones urgentes, y que se mantiene una atención diferenciada para las intervenciones quirúrgicas de prioridad 1, con un tiempo de espera de 22,2 días, sensiblemente por debajo de los 30 días establecidos.

Junto a lo anterior, el conselleiro se detuvo especialmente en las vías rápidas por sospecha de cáncer, puesto que, en este primer semestre, el Sergas atendió a 14.750 pacientes a través de ellas, 1.066 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un incremento próximo al 8%.

Este aumento de la actividad se consiguió manteniendo el tiempo medio de espera en 6,6 días, "muy por debajo", recalca Sanidade, del compromiso de 15 días establecidos para estos procesos.

Se trata de pacientes en los que existe una sospecha de cáncer y para los que resulta fundamental favorecer una valoración temprana; el Sergas logró mantener los tiempos de acceso y además atender a más pacientes, lo que, para Gómez Caamaño, evidencia "la importancia de establecer prioridades asistenciales, especialmente en circunstancias extraordinarias como las actuales".

Sanidade también destaca que creció la actividad al amparo de la Ley de garantías de tiempos máximos, con 31.672 procesos atendidos durante el primer semestre, 472 más que en el primer semestre de 2025, lo que representa una subida del 1,5%.