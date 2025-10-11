Esquerda Unida califica de "idea estrambótica" la creación de un centro exclusivo para menores migrantes en Monforte

La formación afea al PP que "se sitúe en lo absurdo" y no utilice el término genocidio para referirse al conflicto entre Israel y Palestina

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Esquerda Unida ha criticado la iniciativa de la Xunta para crear en Monforte de Lemos (Lugo) un centro exclusivo para menores migrantes, una cuestión que ha calificado de "idea estrambótica"". Así, ha señalado que de este modo "los aislarán" del resto de menores que están protegidos por los servicios sociales y, "con intención o sin intención, crearán un gueto para jóvenes migrantes, dificultando así su integración".

Así lo ha asegurado este sábado en una rueda de prensa el coordinador nacional de Esquerda Unida, Lino Costas, quien ha aprovechado para denunciar la negativa de los gobiernos del Partido Popular para acoger a estos jóvenes migrantes "con mil excusas".

En este contexto, también se ha referido a las diferentes movilizaciones que está llevando a cabo la sociedad gallega a favor del pueblo palestino y ha lamentado que el Partido Popular "niegue la propia realidad" y "se sitúe en lo absurdo" al no referirse a este conflicto como un genocidio.

Durante la rueda de prensa, Costas ha hecho un repaso de la actualidad gallega durante los últimos meses y se ha pronunciado sobre la ola de incendios que asoló la Comunidad durante el mes de agosto, principalmente en la provincia de Ourense.

En este sentido, ha incidido en que no es una cuestión que se deba tratar únicamente cuando están ardiendo los montes, "sino que es una cuestión que se debe tener en cuenta todo el año".

"Las medidas que hay que tomar son bien conocidas, se llevan reclamando muchos años, se necesita una ordenación del monte, la recuperación del bosque autóctono, la limitación de especies pirófitas y, por supuesto, la estabilidad de los trabajadores, de los brigadistas que se dedican a apagar los fuegos. Sobra el componente de las empresas privadas que se lucran convirtiendo los incendios en un negocio", ha aseverado.

LA MIRADA PUESTA EN LAS MUNICIPALES

Por otro lado, ha anunciado que la formación iniciará ahora "los trabajos de cara a las elecciones municipales", en primer lugar, ha explicado que evaluarán la propia organización y se reunirán con las diferentes agrupaciones para "ver el estado en el que se encuentran" y las relaciones que tienen con colectivos sociales y demás.

Y, a continuación, ha detallado que iniciarán una fase de redacción del programa electoral, también en colaboración con distintos colectivos sociales que quieran reunirse con la formación.

Con todo, Costas ha aprovechado la rueda de prensa celebrada este sábado en su sede en Santiago para recordar el asesinato a una trabajadora del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) este verano en O Porriño.

"Consideramos que esta desgracia, este asesinato machista, tiene que marcar un antes y un después en relación a este servicio, que es un servicio que, como sabemos, está tremendamente feminizado, precarizado en todos los sentidos y que tiene que tener un cambio serio", ha aseverado.