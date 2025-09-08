El estado médico del investigado por la muerte de su madre en Vilagarcía obliga a atrasar su pase a disposición judicial

PONTEVEDRA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La condición médica actual del detenido por supuestamente matar a su madre en Vilagarcía, que sigue ingresado en estado grave, impide que se lean sus derechos ni que preste declaración. En este contexto, y expirado el plazo máximo de detención de 72 horas, la jueza del Tribunal de Instancia de Vilagarcía, plaza 2, ha acordado su puesta en libertad.

Esto retrasará su pase a disposición judicial hasta que haya cambios en la situación actual. El acusado continúa en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde fue trasladado el viernes al precipitarse desde la ventana de la vivienda en la que se halló muerta a la víctima, una mujer de 61 años de edad.

Tras acordar la decisión de su puesta en libertad, la jueza ha oficiado al centro médico para que comunique al juzgado cualquier cambio en su situación y a la policía para que asegure su puesta a disposición judicial cuando se den las condiciones para poder hacerlo.

El joven de 22 años de edad está investigado por la Policía por haber matado supuestamente a su madre en su domicilio de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) el pasado viernes.