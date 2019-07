O Estado presenta demanda contra os Franco pola compra "fraudulenta" do Pazo de Meirás

Publicado 11/07/2019 12:12:44 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

O Goberno central, a través da Avogacía do Estado, presentou unha demanda contra a familia Franco nos xulgados da Coruña para reclamar a devolución do Pazo de Meirás.

Así o confirmaron a Europa Press fontes do Ministerio de Xustiza. En concreto, foi presentada este mércores no Xulgado de Primeira Instancia número 1 da Coruña para reclamar a devolución desta propiedade para o patrimonio público.

Segundo publica El País, a Avogacía do Estado baséase nun documento datado do 3 de agosto de 1938 descoñecido até agora, asinado ante notario no despacho do gobernador civil.

No texto confirmaríase que o contrato de venda, subscrito tres anos despois, a Franco foi "fraudulento", porque o inmoble xa era residencia da Xefatura do Estado trala súa adquisición por peditorio popular.

O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, pronunciouse leste mesmo xoves sobre a reclamación á familia do ditador.

Nunha entrevista a RTVE, recollida por Europa Press, Sánchez xustificou a acción do Executivo en funcións en que o Franco "actuaron contra dereito", e que o obxectivo do Goberno central é recuperar a propiedade do inmoble para que pase a ser un ben público. "Así de claro", resolveu.

PETICIÓN UNÁNIME

O pasado mes de xuño, todos os grupos da Cámara galega aprobaron por unanimidade instar á Xunta a reclamar ao Goberno do Estado a iniciar "de maneira urxente" as accións legais "pertinentes" para a recuperación do Pazo de Meirás.

A iniciativa, presentada polo BNG e defendida por Luís Bará, iniciábase lembrando que se trataba do segundo acordo parlamentario adoptado nestes termos (tralo texto alcanzado por unanimidade en xullo de 2018) esixindo ao Estado medidas para iniciar a recuperación do inmoble para o patrimonio público.

Unha das críticas trasladadas polos grupos políticos referíase ao uso deste Pazo, catalogado como Ben de Interese Cultural, para "facer apoloxía da ditadura franquista" e da figura do propio Franco.

O pasado mes de outubro o Goberno central encargou un informe xurídico sobre a situación do Pazo de Meirás para estudar a fórmula adecuada para devolvelo á cidadanía, con todas as garantías, e evitando que poidan prosperar posibles reclamacións da familia Franco.

O delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, mantivo un encontro coa Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, á que trasladou o compromiso e interese do Executivo na recuperación do Pazo de Meirás, máis aló das accións desenvolvidas desde a Deputación da Coruña e do acordo do Parlamento de Galicia.

Losada explicou aos responsables da Comisión a intención do Goberno de actuar "coa máxima cautela e todas as garantías xurídicas" en materia de recuperación da memoria histórica.

INFORMES DE EXPERTOS

Dúas comisións se expertos encargáronse de analizar o proceso, desde Galicia, e as posibilidades de recuperar este inmoble para o patrimonio público.

A primeira estaba presidida polo profesor Xosé Manoel Núñez Seixas e entre os seus membros atopábanse o profesor de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago de Compostela Emilio Grandío Seoane e o de Dereito Civil da Universidade da Coruña José Manuel Busto Lago. Formado por 11 membros --do mundo académico, xurídico e patrimonial-- constituíuse a finais de novembro de 2017.

A segunda acción consistiu nun informe xurídico sobre o Pazo de Meirás, encargado pola Deputación da Coruña, que concluíu con que houbo unha "venda simulada" deste inmoble a Francisco Franco, apostando por acudir aos tribunais para recuperalo, tendo en conta que este feito avala a "nulidade" deste contrato.