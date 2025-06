El estreno en España de 'Ariel', de Lois Patiño, inaugurará Curtocircuíto

Habrá más de 20 cintas del novísimo cine gallego y una sesión especial dedicada a la obra experimental de Adrián Canoura

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El estreno en España de 'Ariel', nuevo film del cineasta gallego Lois Patiño, inaugurará el 1 de julio el Festival Internacional Curtocircuíto, que se celebra en Santiago de Compostela.

Este festival, organizado por el Ayuntamiento de Santiago, se celebrará entre el 1 y el 6 de julio con un novedoso formato por el cual pasa a ser un evento veraniego y recupera los espacios públicos de la ciudad, como la Praza da Quintana o la Praza de Praterías, para sus exhibiciones.

El film está protagonizado por Irene Escolar, Agustina Muñoz y actores de la compañía gallega de teatro Voadora --Hugo Torres, Marta Pazos y José Díaz--. Tendrá su estreno estatal en Compostela, avalado por su selección en certámenes internacionales como el IFFR en Rotterdam, FICCI en Cartagena de Indias o el Bafici en Buenos Aires, y se presenta como una de las películas gallegas del año.

La película explora la obra 'La Tempestad', de Shakespeare, a través del viaje de la actriz Agustina Muñoz por las islas Azores. 'Ariel' "es una reflexión sobre el concepto de libertad desde el miedo, la aventura y la duda", explica la organización del festival.

NOVÍSIMO CINE GALLEGO

Por otra parte, las secciones Planeta GZ y Supernova mostrarán la diversidad y fuerza creativa del novísimo cine gallego a través de 21 propuestas.

La lista de proyecciones de Planeta GZ es la siguiente: 'Un dragón de cien cabezas,' de Helena Girón & Samuel Delgado; 'Alboroque', de Sabrina Fernández Casas; 'Nayán', de Carla Andrade; 'Santa Clara. Nascimento em três fases', de Arturo Franco y Tono Mejuto; 'Furada Negra', de Berio Molina; 'Feeling Away', de Andrés Búa, Iker Ruiz y Tristán Ron; 'Delincuente', de Alba Domínguez Serén y Nuria Vil; 'Abellón', de Fon Cortizo; 'Boca de Asno', de Carlos Malvar; y 'Non Sinto A Forma', de Óscar Silva; 'The Unbearing', de Also Sisters.

Mientras, la sección Supernova, de creadores emergentes, es la que sigue: 'O Corpiño', de Antía Rodeiro y Blanca Navarrete; 'Áncora', de Cris Souto; 'Delirium Sketchs', de Bea Saiáns; 'Aquel ruido nocturno', de Mario Filloy; 'O costume do traballo', de Luis Morla; 'Senda Estrela', de Eva Vaeli y Manu Sacoga; 'Home que foxe', de Pablo Dopazo; 'Cristal', de Ana Sánchez y Mara Varela; 'El que no se agache', de Agustín Segura Prado; y 'Pupa', de Antía Carreira. 2025.

Paralelamente, el festival dedicará la sección Terra al cineasta y artista visual Adrián Canoura, autor de piezas audiovisuales para grupos musicales como Baiuca. Esta sesión especial 'Para que queres un barco se non sabes nadar' servirá para que el artista haga una charla en la que recorrerá su trayectoria maracada por el ensayo audiovisual y la fusión entre analógico y digital, lo cotidiano y lo onírico.