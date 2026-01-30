Los estudiantes de la USC afean a las candidatas a rectora que dejen las necesidades del alumnado "en un segundo plano"

Archivo - Rectorado de la USC. - USC - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consello do Estudantado de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), máximo órgano de representación del alumnado, ha afeado a las cuatro candidatas a rectora de la USC que durante la campaña electoral --que comenzó este martes-- estén dejando las necesidades y las problemáticas de los estudiantes "en un segundo plano".

En este contexto, ha recordado que "sin estudiantes no hay universidad" y ha hecho un llamamiento a Rosa Crujeiras, María José López Couso, Alba Nogueira y Maite Flores para que sitúen propuestas dirigidas al colectivo estudiantil como "elementos clave" de su campaña.

"Aunque es comprensible la atención hacia otros colectivos con mayor peso en el proceso electoral, no es admisible que el colectivo fundamental de la institución, los estudiantes, queden relegados a un papel secundario, puesto que representa un importante porcentaje del voto ponderado", ha denunciado el Consello en una nota de prensa.

Por todo ello, ha anunciado que organizará dos debates específicos y "centrados al 100%" en los estudiantes de la USC, donde se darán cita tanto las candidatas a rectora como sus candidatas a la vicerrectoría con competencias en estudiantes. "No se puede esperar que el alumnado acuda a actos en los que no se les da la importancia que merecen", ha concluido.

En concreto, el martes 4 de febrero se celebrará un debate en el Campus de Lugo, será en la Escola Politécnica Superior de Enxeñaría a las 18.00 horas y los bloques temáticos estarán centrados en servicios, becas y ayudas; normativa de permanencia, asistencia y evaluación; igualdad, diversidad y atención psicológica y, por último, movilidad y vivienda.

En el caso de Santiago, el debate será el miércoles 5 de febrero a las 18.00 horas en la Facultade de Ciencias Políticas e Sociais y estará centrado en participación estudiantil y asociacionismo; calidad; lengua, cultura y deportes; y movilidad y vivienda.