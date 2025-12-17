Un estudio evidencia la eficacia de la ventilación mecánica para combatir el radón en edificios con aberturas limitadas

Estudio de la USC sobre el radón. - USC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), en colaboración con la de Cantabria, ha demostrado la eficacia de la ventilación mecánica frente a la natural en la mitigación del radón, especialmente en espacios con aberturas limitadas, vías de flujo de aire subóptimas o condiciones de poco viento.

Según informa la propia USC, el experimento, realizado en un edificio situado encima de un mina salmantina de uranio en Saelices el Chico, ha permitido detallar el "papel fundamental" de la ventilación mecánica en la reducción del gas radioactivo asociado al cáncer de pulmón.

Los investigadores a cargo han ensalzado la valía del método para "transformar un sistema ineficiente en una estrategia de mitigación eficaz". Asimismo, han indicado que las conclusiones y evaluaciones extraídas podrían aplicarse a otros gases contaminantes o al control de la humedad en espacios cerrados.

El estudio, publicado en la revista 'Results in Engineering', ha dirimido que las concentraciones de radón en el edificio mencionado bajaron desde los 10.000 bequerelios por metro cúbico --medida utilizada para medir el gas-- a los 2.000 en apenas una hora tras aplicar la "configuración mecánica" de ventilación.

La diferencia de la ventilación mecánica respecto a la natural es, tal y como dirime el comunicado de la USC, de cerca de dos puntos de cambios de aire a la hora. Esto se debe a que las corrientes naturales tardan entre cuatro y ocho horas en renovar el aire por completo.

Los investigadores han apuntado que los datos registrados ofrecen, a su vez, maneras eficientes de "optimizar la localización de entradas, salidas o ventiladores de aire" tanto en estructuras existentes como en planificadas.

La potencial implantación del sistema en infraestructuras o instalaciones de mayor tamaño no conllevaría, según el estudio, "costes computacionales prohibitivos".

Para la obtención de las conclusiones, el equipo de trabajo ha "sometido" al edificio a distintas configuraciones y estrategias de ventilación para "evaluar el comportamiento del gas en condiciones de máxima concentración".

La indagación, que ha contado con la colaboración de Laboratorio de Radiactividad Medioambiental de la Universidad de Cantabria (LaRUC), ha sido llevada a cabo por los investigadores Marcos Suárez Vázquez, Sylvana Varela Ballesta, Alberto Otero Cacho, Vanesa Somoza, Alberto Pérez Muñuzuri y Jorge Mira Pérez.