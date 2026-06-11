Un estudio gallego detecta que ejercicios con realidad virtual mejoran la capacidad de niños en tratamiento oncológico

Imagen de uno de los niños en el proyecto. - DUVI

VIGO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un programa desarrollado por investigadores del grupo HealthyFit del Instituto de Investigación Galicia Sur (IISGS), de la Universidade de Vigo (UVigo) y del Servicio de Pediatría del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo ha detectado que ejercicios basados en realidad virtual mejoran la capacidad funcional de niños en tratamiento oncológico.

Fueron el investigador del grupo HealthyFit y profesor de la Facultad de Fisioterapia de la UVigo, Pablo Campo, y la investigadora del Grupo de Investigación Pediátrica e Enfermidades Raras María Tallón los encargados de presentar los resultados preliminares del estudio, en el que han participado hasta once niños y adolescentes a lo largo de los dos últimos años.

Tal como han indicado, se trata de un programa de ejercicio terapéutico basado en el uso de videojuegos a través de unas gafas de realidad virtual.

Así, a lo largo de ocho semanas, los niños tuvieron que jugar con realidad virtual utilizando componente físico, lo que supuso "mejoras relevantes en la capacidad funcional y física" de los más pequeños.

Según ha explicado Campo, esta iniciativa nació de un estudio de caso en el año 2023, en el que se constataron que sería factible articular un programa de fisioterapia basado en ejercicio terapéutico que, valiéndose de unas gafas de realidad virtual, los pacientes pediátricos oncológicos pudiesen llevar a cabo en sus propias casas.

Esto llevó al diseño de una intervención de ocho semanas, en la que los menores, de entre 6 y 14 años, realizaban entre 3 y 6 sesiones a la semana de ejercicio físico con videojuegos previamente seleccionados, siguiendo unas pautas específicas y unos tiempos de juego.

MEJORAS FÍSICAS

Tal como ha añadido Campo, a medida que iban avanzando las semanas también aumentaba la dureza y el tiempo de juego. Los resultados han permitido conocer que el videojuego permitió mejoras en distintos aspectos físicos de los niños, como fuerza, autonomía funcional o mejora en la realización de dos tareas a la vez, entre otros.

María Tallón ha reivindicado la importancia de este estudio, indicando que el cáncer pediátrico tiene una alta tasa de supervivencia (84%) en Galicia, por lo que ahora es importante también desarrollar iniciativas para reducir las secuelas de la enfermedad, que alcanzan el 60% de los casos.

Asimismo, los propios niños que han formado parte del estudio han puesto en valor el videojuego, que les ha permitido "sudar" y "hacer deporte" de forma "divertida" para "salir de la rutina" y "desconectar".

Tanto la jefa del servicio de Pediatría del Álvaro Cunqueiro como la responsable del IISGS, Eva Poveda, han mostrado su orgullo de este programa y han agradecido a las familias el haber participado en él.