Ethel Vázquez exige al Gobierno la reconstrucción simultánea de ambos sentidos del viaducto derrumbado de la A-6 en Lugo

La conselleira señala que se trata de una infraestructura "estratégica" para Galicia, cuyo sentido A Coruña no prevé finalizado hasta 2028

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, ha exigido este domingo al Gobierno la reconstrucción simultánea de los dos sentidos del viaducto de O Castro (Lugo) de la A-6, que se derrumbó en junio de 2022.

En declaraciones a los medios esta mañana en Boqueixón, donde ha asistido junto al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, a la XL Festa da Filloa de Lestedo, Vázquez ha expresado la "enorme preocupación de la Xunta" por este tema.

"Ocho meses después del derrumbe aún se empieza la demolición y se inician los trabajamos. Vemos además una doble rectificación: por una parte, en el procedimiento de reconstrucción, donde primero solo eran los tableros, y ahora son también las pilas y la cimentación; y también en los plazos, ahora es prioritaria la ejecución del viaducto y se retrasa hasta muy largo plazo el viaducto dirección A Coruña", ha explicado.

Considera la responsable de Infraestruturas que son "muy malas noticias" y señala que los informes ratifican que "las cosas no se hicieron bien y que las decisiones fueron mal adoptadas".

"Las comunicaciones de Galicia con la meseta no son prioritarias para España. Nuestra experiencia nos indica, tras reuniones con el Ministerio, que se tramita por vía de emergencia el viaducto dirección Madrid y prevemos su puesta en servicio a mediados de 2024. Y el sentido contrario, que no se tramita como emergencia, sino de forma ordinaria, implica un cronograma con el que no podrá estar hasta 2028", ha detallado.

Insiste en que esto es "inasumible" para Galicia, ya que de esa infraestructura "depende la competitividad, las empresas y el turismo" de la Comunidad. "Solicitamos y exigimos la reconstrucción simultánea de los dos viaductos porque son fundamentales para las comunicaciones en Galicia, porque tienen un impacto social y económico realmente importante", ha remarcado.

TRATO "DISCRIMINATORIO" POR LOS TRENES DE ANCHO MÉTRICO

Por otro lado, la conselleira también se ha referido a la reciente polémica por los trenes de ancho métrico en Asturias y Cantabria, recordando que la línea entre Ferrol y Ribadeo también es de este tipo, por lo que también es una Comunidad "perjudicada por ese contrato fallido de Renfe".

"Como Comunidad perjudicada, solicitamos el mismo trato que Asturias y Cantabria. Renfe confirmó en 2018 un plan de actuación para la renovación de trenes, causa principal de las incidencias en esa misma línea", ha señalado.

Así, pide también la gratuidad de los servicios ferroviarios para las zonas afectadas y estar en las reuniones informativas.