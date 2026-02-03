Un eurodiputado del PPdeG tira de retranca para quejarse al catering de la Eurocámara de su 'pulpo a la gallega'

Publicación de 'X' de Adrián Vázquez. - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del PPdeG Adrián Vázquez ha tirado de retranca gallega para quejarse por escrito al servicio de catering de la Eurocámara de la preparación en la cantina de la institución europea de un plato denominado como 'pulpo a la gallega'.

"Todos tenemos líneas rojas y con el pulpo a la gallega tenemos que ser implacables", ha aseverado en un post de su red social 'X', en la que muestra una foto del plato en cuestión --compuesto por varias anillas de calamar, acompañadas de patatas y brócoli--.

En el mismo comentario, aporta su carta al catering del Parlamento Europeo pidiendo "un pulpo" a la altura "de la retranca" gallega. En ella, tras agradecer "el esfuerzo diario por alimentar a la honorable institución, tarea nada sencilla dada su diversidad", Vázquez confiesa su "sorpresa" ante la preparación del 'pulpo a la gallega'.

"Como gallego --y como demócrata-- me veo en la obligación moral de señalar que el contenido del plano no guarda una relación reconocible con la receta original, ni por ingredientes, ni por aspecto, ni, me temo, por espíritu", advierte el diputado.

A renglón seguido, tras hacer constar que "no duda de la buena fe del cocinero", recalca que "llamar pulpo a la gallega a ese honorable intento culinario" supone "un ejercicio de imaginación comparable a llamar gaita a una vuvuzela o paseo campestre al Camino de Santiago".

"LÍNEAS ROJAS"

"En Galicia somos gente paciente y amable, pero con el pulpo tenemos ciertas líneas rojas. Les escribo, por tanto, no desde el enfado, sino desde la retranca afectuosa, para proponer dos soluciones sencillas y plenamente europea", traslada Vázquez, antes de sugerir adaptar la receta con los ingredientes adecuados o cambiar el nombre del plato "por otro igualmente creativo, como 'pulpo reinterpretado en clave centroeuropea'".

"Cualquiera de las dos opciones evitaría futuros incidentes diplomáticos con esta comunidad del noroeste peninsular que tanto quiere a Europa y a su plato más emblemático", concluye Vázquez, quien se ofrece "voluntario" para una "misión técnica de asesoramiento 'á feira'". "Por el bien común", concluye la posdata.