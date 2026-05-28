Evacuada en helicóptero una persona herida en un accidente entre dos camiones y un turismo en Melide (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha tenido que ser evacuada este jueves en helicóptero tras resultar herida en un accidente entre dos camiones y un turismo en Melide (A Coruña).

Según ha informado el 112 Galicia, el siniestro se registró en la mañana de este jueves en la N-547, aproximadamente en el kilómetro 47 de la carretera.

Con todo, la Central de Emergencias ha confirmado que, una vez en el lugar, los bomberos tuvieron que liberar a una persona que se encontraba atrapada en uno de los vehículos y que tuvo que ser evacuada a un centro hospitalario en helicóptero.