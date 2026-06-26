Evacuada una persona en helicóptero tras caerse de su patinete en Castroverde (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha tenido que ser evacuada en helicóptero este viernes tras sufrir una caída con su patinete en el municipio lucense de Castroverde.

El herido estaba inconsciente en el momento en que el particular dio aviso al 112. El accidente ocurrió a las 9.40 horas en la carretera LU-P-1201, alrededor del kilómetro 6.5, a su paso por la parroquia de Pumarega.

Desde el 112 se dio aviso al 061 y a la Guardia Civil. Tras valorar la situación, el personal sanitario decidió movilizar el helicóptero medicalizado con base en Ourense para atender al herido y proceder a su traslado al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA).