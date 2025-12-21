Evacuada una persona tras sufrir una intoxicación por gas en Malpica de Bergantiños (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha tenido que ser evacuada tras sufrir una intoxicación por gas en Filgueira, en la parroquia de Cerqueda de Malpica de Bergantiños (A Coruña) por una posible mala combustión del calefactor.

Según informó el 112 Galicia, poco después de las 01.00 horas llegó un aviso a través de las urgencias sanitarias en el que se indicaba que una persona se había caído después de encontrarse mal por una mala combustión de un calefactor. Asimismo, señalaron que era posible que el afectado no pudiese abrir la puerta.

El 112 informó a los Bomberos de Bergantiños, al GES de Ponteceso, a la Guardia Civil y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Malpica.

La dotación de bomberos acudió al lugar de los hechos y pudo abrir la puerta para sacar a la persona, la cual fue atendida por la posible intoxicación por gas y, posteriormente, trasladada en ambulancia.

Con todo, los servicios de emergencias indicaron que la acumulación de gas que había en la estancia si que parecía proceder de la mala combustión del calefactor.