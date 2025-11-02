Evacuadas dos personas intoxicadas por monóxido carbono en Melide (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varias personas han resultado intoxicadas este domingo debido a un escape de monóxido de carbono registrado en un establecimiento de Melide (A Coruña). En concreto, una de las personas afectadas fue evacuada en helicóptero al Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, mientras que otra fue trasladada en ambulancia.

Según informa el 112 Galicia, tuvo constancia del suceso a las 10.50 horas a través del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que informaba de que dos personas se encontraban inconscientes en el sótano de un local de la Avenida de la Habana.

De este modo, se activó un operativo en el que participaron los Bomberos de Arzúa, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, así como efectivos de Protección Civil de Melide.

Además, varios miembros del servicio de emergencias que participaron en el operativo tuvieron que ser atendido en el Punto de Atención Continuada de Melide tras intentar auxiliar a los afectados.

Con todo, el 112 Galicia ha subrayado que, según las primeras hipótesis, el escape de monóxido de carbono pudo originarse en un generador del sótano.