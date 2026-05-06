Evacuado el conductor de un turismo que se salió de la vía en Ribadumia (Pontevedra)

PONTEVEDRA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha tenido que ser evacuado por los servicios sanitarios tras salirse de la vía y volcar en la carretera EP-9305, en el municipio pontevedrés de Ribadumia.

Fueron varios los particulares que alertaron del accidente al 112 Galicia sobre las 11.00 horas. En estas llamadas, señalaban también que el conductor podría estar atrapado en el interior del vehículo.

Al tener conocimiento de los hechos, la central de emergencias movilizó hasta el punto a los Bomberos de Ribadumia, a la Guardia Civil de Tráfico y a los profesionales sanitarios.

Una vez concluida su intervención, los bomberos confirmaron que habían excarcelado al herido, que fue trasladado por personal sanitario al centro hospitalario de referencia.