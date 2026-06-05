Evacuado un conductor tras volcar su vehículo en Catoira (Pontevedra)

Europa Press Galicia
Publicado: viernes, 5 junio 2026 19:35
Seguir en

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Una persona ha tenido que ser trasladada a un centro hospitalario después de volcar su vehículo en la tarde de este viernes en la carretera PO-548, en el término municipal de Catoira (Pontevedra).

   Según la información facilitada por los servicios de emergencia, el accidente se produjo alrededor de las 15.30 horas en el punto kilométrico 7 de la citada vía. El conductor, que era el único ocupante del turismo, tuvo que ser excarcelado.

   En el operativo de asistencia participaron efectivos del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Vilagarcía de Arousa, el GES de Padrón, la Guardia Civil de Tráfico y voluntarios de Protección Civil de Catoira.

Contador

Contenido patrocinado