Evacuado en helicóptero un conductor tras sufrir una salida de vía en Os Blancos (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha tenido que ser evacuado en helicóptero medicalizado este jueves tras sufrir un accidente de tráfico en el municipio ourensano de Os Blancos. En concreto, el vehículo en el que viajaba sufrió una salida de vía y el implicado quedó atrapado en su interior.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso tuvo lugar alrededor de las 16.15 horas en la carretera que conecta Loureses con Os Blancos. Tras recibir el aviso de que una persona no podía salir del coche por sus propios medios, se movilizó un operativo de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de Xinzo de Limia, quienes tuvieron que emplear material de excarcelación para liberar al herido.

Tras ser rescatado, fue atendido por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que decidió su traslado en la aeronave con base en Ourense hasta su hospital de referencia.

También participaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Os Blancos.