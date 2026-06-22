Evacuado en helicóptero tras volcar su camión mientras descargaba una tolba en Outes (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha sido evacuado en helicóptero este lunes tras volcar el camión del que descargaba una tolba en el municipio coruñés de Outes.

Según ha informado el 112, el accidente tuvo lugar alrededor de las 18.30 horas, momento en el que un particular contactó con el 112 para indicar que un trabajador había volcado con su camión cuando estaba descargando una tolba. El suceso tuvo lugar en una finca de Fontenlos, en la parroquia de Entíns.

El servicio dio aviso al 061, que por su parte movilizó al helicóptero medicalizado con base en Santiago. También han acudido los Bomberos de Boiro y los de Ribeira, además del GES de Noia, puesto que eran precisos medios para bajarlo de la cabina del camión.

Finalmente, fue trasladado a bordo del helicóptero hasta el Hospital Clínico de Santiago.

COLISIÓN FRONTAL EN A ESTRADA

Por otra parte, el 112 ha informado también de un accidente que se produjo pasadas las 18.00 horas en el kilómetro 207 de la N-640, a la altura de A Estrada.

Se trata de una colisión frontal entre dos turismos, con varios heridos tras el impacto y posibles atrapados, aunque no fue necesario excarcelar.

Desde el 112 se informó al 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a Protección Civil de A Estrada.

El 061 movilizó también al helicóptero de Santiago hasta el punto para trasladar a uno de los heridos. Hubo otros dos heridos que fueron evacuados en ambulancia.