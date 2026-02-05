Evacuado un pasajero británico de un crucero cuando navegaba a la altura de Cabo Silleiro

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre británico, de 66 años, pasajero del crucero 'IONA', que navega rumbo a Southampton (Reino Unido), tuvo que ser evacuado al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

   Según han informado fuentes de Salvamento Marítimo consultadas por Europa Press, los hechos se produjeron sobre las 10.30 horas de este jueves cuando el buque navegaba a 42 millas al oeste-suroeste de Cabo Silleiro, en Baiona (Pontevedra).

   Hasta el buque de pasaje se movilizó el helicóptero Pesca I de Gardacostas de Galicia, que trasladó al hombre al centro hospitalario.

