Evacuado un trabajador tras caer desde una altura de más de dos metros en Pontevedra

Archivo - Helicóptero y ambulancia del 061. - 061 - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario tras precipitarse desde una altura de más de dos metros en Pontevedra.

Según la información del 112 Galicia, los hechos se produjeron minutos después de las 09.30 horas de este viernes y en la calle Ernestina.

La central de emergencias dio aviso a los Bomberos de Pontevedra ya que el herido, que no estaba atrapado, se encontraba en una zona de difícil acceso por los andamios.

Entre la dotación de bomberos y una grúa evacuaron a la persona en camilla del lugar. En el operativo también participaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Policía Nacional y la Policía Local.