Evacuan en helicóptero al hospital a un hombre al que golpeó una piedra mientras desbrozaba en Pazos de Borbén

Archivo - Imagen de un helicóptero del 061. - Agostime - Europa Press - Archivo

VIGO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador que se quedó inconsciente tras sufrir el impacto de una piedra mientras desbrozaba en Pazos de Borbén (Pontevedra) ha sido trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro a bordo del helicóptero medicalizado con base en Ourense.

Según ha informado el 112 Galicia, tuvo constancia de este accidente laboral sobre las 13,00 horasa través de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

En concreto, se informó de que un operario estaba desbrozando con un tractor el margen de la carretera de la parroquia de Cepeda, en Pazos de Borbén, cuando le saltó una piedra. El implicado quedó inconsciente a consecuencia del golpe.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó a su personal en el helicóptero medicalizado con base en Ourense, y los agentes de la Guardia Civil.

El trabajador herido fue finalmente trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro en la aeronave medicalizada.