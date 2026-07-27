Evacuan en helicóptero a un operario herido tras caerse de un tejado en Santa Comba (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un operario ha sido trasladado en helicóptero medicalizado tras caerse este lunes de un tejado cuando se encontraba trabajando en Santa Comba (A Coruña).

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, pasadas las 12.40 horas de este lunes un particular alertó de un trabajador que se había caída de un tejado en el lugar de Pereira, en Vilamaior

Además, de los servicios sanitarios, entre los que se encontraba el helicóptero medicalizado con base en Santiago, participaron la Guardia Civil y el GES de Muros.