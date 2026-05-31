Evacúan al hospital a un hombre que desapareció mientras pescaba en Cabo Udra, en Bueu (Pontevedra)

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PONTEVEDRA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Un dispositivo de búsqueda ha localizado y rescatado este domingo a un hombre de 50 años, que desapareció mientras pescaba en la zona de Cabo Udra (Bueu, Pontevedra). Este ha sido evacuado al Hospital Álvaro Cunqueiro.

Cerca de las 12.25 horas, un familiar del individuo avisó al 112 Galicia de su desaparición al encontrar sus pertenencias. El alertador desconocía qué le había pasado. Según la información de la Guardia Civil, el hombre se cayó mientras pescaba.

Estos hechos obligaron a activar un operativo, en el que participaron efectivos de la Guardia Civil, de Salvamento Marítimo y Gardacostas de Galicia. En concreto, este último servicio movilizó el helicóptero Pesca I, que se encargó de finalmente realizar el rescate.