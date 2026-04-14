Evacuan a un tripulante que sufrió quemaduras en un buque que navegaba al norte de A Coruña

Buque tanque MT Opal. - SALVAMENTO MARÍTIMO

A CORUÑA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo coordinó durante la madrugada de este martes una "compleja evacuación médica" de un tripulante del buque tanque MT Opal, que sufrió quemaduras de carácter severo mientras navegaba a 190 NM al norte de A Coruña.

Según ha trasladado el departamento de emergencias, la alerta se activó a las 13.00 horas del lunes. A esa hora, el Centro de Coordinación de Salvamento Fisterra notificó la emergencia y la necesidad de una evacuación médica.

En un primer momento, la coordinación pasó al centro de rescate del Reino Unido (UKMRCC), al encontrarse el mercante en aguas de su zona SAR, pero finalmente el capitán del buque decidió continuar la travesía para realizar la evacuación en España, "asumiendo la responsabilidad de la decisión".

Una vez restablecida la coordinación por parte de Salvamento Marítimo, desde el centro de Fisterra se movilizó el helicóptero Helimer 402, con apoyo del avión Sasemar 101.

Finalmente, el helicóptero Helimer 402 lo evacuó y alrededor de las 03.15 horas tomaba tierra en A Coruña, donde ya esperaba una ambulancia para trasladarlo al centro hospitalario.

REMOLQUE PESQUERO

Por otro lado, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de A Coruña ha movilizado este martes a la Salvamar Betelguse para remolcar a un pesquero a seis millas de Cabo Prioriño.

Tal y como ha relatado Salvamento Marítimo, la embarcación, con 10 personas a bordo, ha sido trasladada al Puerto de Oza.