Evacuan al tripulante de un velero que encalló en Marín (Pontevedra)

PONTEVEDRA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La embarcación de la Guardia Civil 'Cabo de Gata' intervino en la tarde de este viernes en el rescate del tripulante de un velero que había encallado en la localidad pontevedresa de Marín.

En concreto, los agentes recibieron la información de que un velero con matrícula portuguesa había quedado entre las rocas en una zona comprendida entre las playas de Portocelo y Mogor, en Marín. Todo apunta, según la Guardia Civil, a que el incidente se produjo por una avería en el motor.

El velero llevaba un único tripulante, que fue evacuado por los agentes hasta el puerto de Combarro, sin presentar lesiones.