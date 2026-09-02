Evacuan a un turista de 81 años que sufrió una indisposición en las Illas Cíes

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un operativo coordinado entre el 112, el 061 y el Parque Nacional das Illas Atlánticas ha evacuado este miércoles, en estado grave, a un turista de 81 años que sufrió una indisposición en una playa de las Illas Cíes.

Según han informado fuentes del parque, el operativo se activó tras la recepción de una alerta en la central del 112 por una emergencia médica en la playa de Nosa Señora. Inmediatamente, la llamada fue derivada al 061, que coordinó la actuación movilizando al personal sanitario, agentes ambientales y oficiales de servicio en el archipiélago.

El personal del Parque Nacional prestó la primera atención en la misma playa bajo las directrices de los facultativos del 061 y procedió al traslado del afectado hasta la explanada del muelle de Rodas.

En ese punto tomó tierra el helicóptero de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que, tras estabilizar al paciente, procedió a su evacuación al Hospital Público Álvaro Cunqueiro de Vigo.