Evolucionan favorablemente las cinco personas heridas en la carrera de carrilanas de Muíños (Ourense)

Archivo - Uno de los últimos vuelos de la médico del helicóptero del 061, decana de Europa, Charo Rua, en el helipuerto del Hospital Provincial de Conxo, a 7 de marzo de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Agostime - Europa Press - Archivo

OURENSE 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las cinco personas que resultaron heridas de distinta consideración este pasado sábado durante la celebración del IX Descenso de Carrilanas de Muíños (Ourense), evolucionan favorablemente. Cuatro de ellas fueron trasladadas al hospital, incluída una menor con "lesiones importantes".

Según ha confirmado el alcalde de Muíños, Plácido Álvarez, consultado por Europa Press, las víctimas continúan evolucionando y en tratamiento médico, una de ellas desde su domicilio y las otras cuatro permanecen ingresadas en el hospital.

Así, el regidor ha trasladado su plena disposición y ayuda en lo que puedan necesitar, tanto a los cinco heridos como a sus familias, recalcando que el Consistorio se encuentra "siempre del lado de los lesionados".

EL ACCIDENTE

Tal y como informaba el 112 Galicia, que recibió la primera llamada a las 12.30 horas de este pasado sábado, el accidente se produjo al salirse del circuito uno de los vehículos participantes. La carrilana terminó arrollando a varias personas del público que estaban presenciando el evento desde la Praza do Concello.

La central de emergencias movilizó un operativo conformado por el 061, miembros del GES de Muíños y la Guardia Civil de Tráfico, que situó el total de personas heridas en cinco. Finalmente, en base a la central de emergencias, cuatro de las víctimas fueron evacuadas al hospital, utilizando un helicóptero medicalizado para el traslado de la menor.