El ex alcalde de Ferrol Jorge Suárez y el académico de la RAG Henrique Monteagudo, en la promotora de Sumar Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ex alcalde de Ferrol Jorge Suárez y el catedrático y vicesecretario de la Academia Galega Henrique Monteagudo son dos de los nombres que figuran en la promotora de Sumar Galicia, un órgano que viene de arrancar los motores en el tiempo de descuento de la legislatura gallega para presentarse en las elecciones autonómicas del próximo año.

Entre el medio centenar de nombres que figuran en la lista de firmantes, según las fuentes de Sumar Galicia consultadas por Europa Press, figuran otras personas vinculadas a las mareas municipalistas y del mundo sindical de UGT, CC OO y CIG. Todas ellas cuentan con la "confianza" de la líder del partido, Yolanda Díaz, quien supervisó la implantación de la organización en Galicia y quien mantuvo contactos directos con los promotores la semana pasada aprovechando su visita a Vigo para la presentación de un libro.

Así, con la "promotora prácticamente cerrada" de unos 50 miembros --y que, después de haberse paralizado su presentación la semana pasada, está previsto que se dé a conocer en breves--, los nombres responden a perfiles "diversos" de la sociedad civil, de los movimientos sociales y profesionales de "reconocido" prestigio y representan "la diversidad del país, también en el ámbito territorial".

De esta forma, además del portavoz, Paulo Carlos López, estarán en la promotora las diputadas gallegas de Sumar --Marta Lois y Verónica Martínez Barbero--, los asesores del Ministerio de Trabajo Manolo Lago (ex diputado también en el Parlamento) y José Manuel Sande (ex senador y ex concejal de Marea Atlántica); el ex secretario general de CC OO en Galicia, Ramón Sarmiento Solla; la responsable de LGTBI de UGT-Galicia, Laura García Parada; y la delegada sindical de la CIG y activista del movimiento feminista, Rocío Núñez Rúa (próxima a Marta Lois y que ya participó en la campaña de las generales).

En el ámbito cultural, Sumar cuenta con Henrique Monteagudo, catedrático de la Universidade de Santiago de Compostela y vicesecretario de la Real Academia Galega. Del municipalismo, destaca el nombre de Jorge Suárez Fernández ex alcalde de Ferrol y militante de Izquierda Unida-Esquerda Unida, aunque su presencia está ligada a la cercanía al proyecto de Yolanda Díaz.

TENSIÓN EN EL ESPACIO

De hecho, es notoria la falta de implicación en la promotora, al menos por el momento, de las organizaciones de Podemos Galicia y Esquerda Unida-Izquierda Unida, que por su cuenta iniciaron las conversaciones para las autonómicas mucho antes de la constitución como partido de Sumar Galicia y a la espera de que este proyecto definiese su intención de acudir a las elecciones.

De esta manera, tras la investidura, hubo un primer contacto oficial de las tres organizaciones políticas, en las que Podemos Galicia llegó a poner encima de la mesa una propuesta para cerrar una coalición a tres, proporcional.

En este sentido, también EU-IU urgió a cerrar ya una coalición, pero Sumar Galicia abrió, por su cuenta, contactos para tratar de atraer al proyecto a la pata nacionalista que otrora formó parte de la confluencia, Anova, que en las generales pidió el voto para el BNG.

En este escenario, y sin respuesta a las ofertas que hay encima de la mesa, pero con contactos pendientes, la tensión en el espacio ha escalado en las últimas horas, mientras que, según las fuentes consultadas por Europa Press, en Euskadi se negocia una coalición a tres bandas que sí correspondería un sistema de cuota partidaria.

Y en medio de la tensión entre las partes, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, se ha dirigido públicamente a Podemos Galicia para advertir de que no toca hablar "de cuotas", sino que es momento de armar una propuesta política.