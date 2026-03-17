El exalcalde de Noia Santiago Freire (PP), nombrado director territorial de la Consellería de Educación en A Coruña

Archivo - El alcalde de Noia, Santiago Freire, durante la moción de censura al alcalde de Noia, a 11 de agosto de 2025, en Noia, A Coruña, Galicia (España). El socialista Francisco Pérez Caamaño ha sido elegido este lunes. 11 de agosto, nuevo alcalde de l - César Arxina - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exalclade de Noia Santiago Freire Abeijón (PP) ha sido nombrado nuevo director territorial de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional en la provincia de A Coruña, tal y como publica este martes el Diario Oficial de Galicia (DOG).

En agosto del pasado año Santiago Freire perdió la alcaldía de Noia al prosperar una moción de censura contra él. En concreto, el socialista Francisco Pérez alcanzó el bastón de mando al contar con el apoyo del BNG, Marea Cidadá y el edil no adscrito, Luis Alamancos.

Freire Abeijón fue regidor de Lousame entre 2003 y 2012 y, posteriormente, entre 2016 y 2025 alcalde de Noia. Llegó a la Alcaldía de esta localidad tras liderar las listas del PP local en las municipales de 2015, en las que su partido no consiguió la mayoría absoluta y se mantuvo en la oposición durante varios meses, hasta que en febrero de 2016, gracias a una moción de censura apoyada por Noieses Independientes Agrupados (NO.IA), pasó a gobernar en coalición con dicha formación.

El exalcalde de Noia sustituye en el cargo a Indalecio Cabana quien, tras desempeñar esta responsabilidad desde noviembre de 2011, se jubila.