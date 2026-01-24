Excarcelada y trasladada al hospital una persona en un choque entre dos coches en Cervo (Lugo)

Archivo - Sede del 112, Axega - 112 - Archivo

LUGO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una persona tuvo que ser excarcelada y posteriormente trasladada al hospital al resultar herida en una colisión entre dos vehículos reigstrada en Cervo (Lugo) en la noche del viernes. El accidente ocurrió en el kilómetro 8 de la LU-P-1502, a su paso por San Ramón de Vilaestrofe.

El 112 Galicia, que informa del siniestro, tuvo constancia del suceso a las 22.10 horas, cuando un particular alertó de un accidente entre dos coches con posibles personas heridas y atrapadas. De inmediato, la central movilizó al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Viveiro y a la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez en el lugar, los equipos de intervención confirmaron al 112 que se trataba de una colisión lateral y que la persona atrapada era la acompañante de uno de los vehículos implicados. Fue necesario emplear el material de excarcelación para proceder a su liberación y, posteriormente, trasladarla al hospital.