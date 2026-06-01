El exconselleiro Villares, nuevo delegado de la Xunta en Lugo tras el archivo de su causa por agresión sexual

Archivo - El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, abraza al hasta ahora conselleiro do Mar, Alfonso Villares, en el acto de posesión de la nueva conselleira - ÁLVARO BALLESTEROS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exconselleiro do Mar Alfonso Villares ha sido elegido por el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, para ser el nuevo delegado territorial de la Xunta en Lugo, después de que su causa por supuesta agresión sexual haya quedado archivada.

De ello ha informado Rueda en el Consello de la Xunta de este lunes, en el que se han realizado diferentes cambios de "segundos niveles" en el organigrama de la Administración gallega, según ha dicho para afrontar "desafíos en la segunda parte de la legislatura".

Al respecto, Rueda ha afirmado que el hasta ahora delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, ha cesado "a petición propia". El presidente de la Xunta ha recordado que Villares "dimitió por una acusación que la justicia acabó archivando", por lo que "ahora retoma su carrera política" como delegado en Lugo.

Y es que Rueda ya había avanzado su intención de recuperar a Villares para la política toda vez que su caso quedase archivado. El propio exconselleiro compareció en rueda de prensa el pasado abril para mostrar su deseo de retomar "la normalidad" en su vida privada y profesional, con lo que dejar atrás "una etapa de daño irreparable".

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