El exdelegado de la Xunta Javier Arias se perfila para la plaza de director de Urbanismo en el Ayuntamiento de Lugo

LUGO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exdelegado territorial de la Xunta de Galicia en Lugo, Javier Arias, que ha sido relevado de su puesto esta semana por el exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, se perfila como el próximo director de Urbanismo en el Ayuntamiento de Lugo, tras haber presentado la documentación para acceder a la plaza.

La alcaldesa de Lugo, Elena Candia, ha confirmado que Javier Arias es uno de los candidatos, aunque el proceso está todavía abierto, siendo este viernes el último día de plazo para presentarse. Asimismo, ha avanzado que espera resolverlo en los próximos días "por la urgencia que tiene".

En una intervención ante los medios de comunicación, la alcaldesa ha asegurado que "sería una buena noticia que Javier Arias sea el próximo responsable de esta área" y ha puesto en valor su perfil como abogado especializado en urbanismo como un rasgo "fundamental", así como su experiencia en este ámbito.

También ha valorado sus años en la Delegación Territorial, "donde ha hecho un magnífico trabajo", y ha recordado que "participó activamente con el desarrollo de suelo industrial por parte de Suplusa".

Candia ha dejado la decisión en manos del propio Javier Arias "porque tiene más opciones laborales", aunque ha insistido en que "contará con su apoyo con lo que decida, a pesar de que le gustaría que apostara por el Ayuntamiento de Lugo.

Si se confirma su nombramiento, Javier Arias sustituiría a Hipólito Pérez, que fue nombrado por el anterior equipo de gobierno, pero que accedió a su jubilación el jueves de la semana pasada, "momento en el se inició el proceso de contratación", ha dicho la alcaldesa.

"Hay que reconocer que Hipólito hizo un gran trabajo en este tiempo, hay que reconocerlo", ha dicho Candia, que también ha recordado, que el nuevo equipo le propuso continuar en el puesto "pero fue él quien decidió jubilarse".