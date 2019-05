La exdiputada del PP de Madrid víctima del accidente de Angrois pide el voto para Ana Miranda (BNG)

Actualizado 22/05/2019 12:29:46 CET

La que fuera diputada del PP en la Asamblea de Madrid Teresa Gómez-Limón, víctima del accidente del tren Alvia ocurrido hace casi seis años en Angrois (Santiago), ha pedido el voto para la candidata del BNG Ana Miranda.

A través de un vídeo en redes, Gómez-Limón, "republicana convencida", anima a votar a Ahora Repúblicas, donde se integra la candidatura del Bloque, junto a ERC y Bildu.

"No soy del BNG ni tampoco soy gallega, aunque amo a esta tierra", aclara la exdiputada, para agregar a continuación que "gracias a Ana Miranda" las víctimas se han "podido sentir acompañadas".

Impresionada co apoio que acaba de chegar de @tgomezlimon, victima accidente tren Alvia en #Angrois e ex deputada do PP en Madrid. pic.twitter.com/6Yr1I4whMy