Un exedil socialista de Baiona acepta una segunda inhabilitación por adjudicar obras a dedo

Juicio contra un exedil de Baiona. - EUROPA PRESS

VIGO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exconcejal de Vías y Obras de Baiona (Pontevedra), Óscar Martínez Álvarez, ha sido condenado este martes en una vista de conformidad a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, en relación con la adjudicación de varias obras en este municipio. El mismo edil fue condenado ya en enero pasado, también a la pena de 9 años de inhabilitación y también por la adjudicación de obras 'a dedo'.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el que era edil socialista de Vías y Obras en 2023 (en el anterior gobierno municipal) contrató con una constructora la realización de tres obras en Camiño As Fontiñas, Praza Cruceiro-Baíña y una acera en Cruceiro. El coste total de los trabajos fue de algo más de 34.700 euros.

"Dicha contratación la realizó vulnerando de forma abierta la normativa sobre contratación pública y los principios de transparencia, libre concurrencia y sostenibilidad presupuestaria, ya que el encargo se realizó con omisión total del procedimiento establecido, de forma análoga a la 'vía de hecho', sin formalización contractual, de forma verbal y sin previa tramitación del oportuno expediente", expone el ministerio público.

Tras una resolución de la Alcaldía de denegar el pago de esas facturas debido a las irregularidades, la empresa interpuso un recurso contencioso administrativo y la demanda fue estimada parcialmente.

Este martes, Óscar Martínez se ha confesado autor de los hechos y se ha conformado con la pena de 9 años de inhabilitación para el sufragio pasivo (no podrá presentarse a unas elecciones) y para ejercer cargo público con competencias de contratación en el sector público.

Se da la circunstancia de que este exedil ya fue condenado el pasado mes de enero en una vista de conformidad, también a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. En ese caso fue la adjudicación sin contrato ni procedimiento legal, de varias obras en caminos vecinales de Baiona. Del mismo modo, el Ayuntamiento no pagó debido a las irregularidades y esa constructora también acudió a la vía judicial.