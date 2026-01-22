Expertos abordan en Santiago cómo la biopsia líquida combinada con IA ajusta tratamientos oncológicos con más precisión - TACTICS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 profesionales sanitarios analizarán desde este jueves en Santiago de Compostela resultados que demuestran cómo la biopsia líquida combinada con el uso de inteligencia artificial permite ajustar los tratamientos oncológicos con mayor precisión, además de detectar con antelación recaídas en determinados tumores.

Así lo han detallado este jueves en la rueda de prensa de presentación de la XI edición del 'Simposio de Biopsia Líquida', que se celebrará en la capital gallega hasta este sábado y contará con la asistencia de más de 300 especialistas nacionales e internacionales.

En concreto, el director científico del evento, el doctor Rafael López, y la responsable de la Unidad de Análisis de Biopsia Líquida del Grupo Oncomet, la doctora Laura Muinelo, han desgranado los principales avances que se incluirán en el programa de esta edición.

Entre ellos, la presentación de resultados que demuestran "cómo los algoritmos de IA son capaces de integrar distintos datos moleculares y biopsia líquida para mejorar el manejo clínico de pacientes con tumores localizados y avanzados".

En concreto, este simposio es "uno de los principales foros científicos" en este ámbito a nivel nacional y con "creciente proyección internacional", a lo largo de estos años, el simposio ha acompañado la evolución de la biopsia líquida desde sus primeras fases.

"Empezamos cuando la biopsia líquida era poco más que una promesa científica, y hoy debatimos cómo utilizarla para tomar decisiones clínicas reales en el día a día", ha destacado el doctor Rafael López.

SEGUIMIENTO CONTINUO DEL CÁNCER

Tal y como han explicado en la rueda de prensa de presentación, uno de los principales mensajes que divulgarán en este simposio será cómo la biopsia líquida "ya no se limita a complementar" a la biopsia de tejidos, sino que "se presenta cada vez más como una herramienta dinámica y longitudinal".

En concreto, se trata de una herramienta de precisión a la hora de diagnosticar y combatir el cáncer. "Hoy la entendemos como un instrumento que nos permite seguir la evolución del tumor a lo largo del tiempo", ha señalado la doctora Laura Muinelo.

Otro de los "conceptos clave" que centrará parte del simposio es el de la enfermedad mínima residual, se trata de detectar, tras una cirugía "aparentemente curativa", si permanecen en el organismo pequeñas cantidades de células tumorales con capacidad para provocar una recaída "a medio o largo plazo".

"En tumores como el de colon, mama o pulmón ya contamos con datos muy sólidos que indican que, si no detectamos enfermedad mínima residual, algunos pacientes podrían evitar tratamientos como la quimioterapia", ha destacado el doctor López.

NUEVAS VÍAS DE DETECCIÓN DEL CÁNCER

A mayores, ambos expertos han insistido en la importancia de la detección precoz, especialmente en tumores agresivos. Según la doctora Muinelo, uno de los campos más innovadores es el estudio de fluidos biológicos alternativos a la sangre, "como la bilis o el líquido cefalorraquídeo".

"En algunos tumores, la señal tumoral en sangre es muy baja. Analizar otros fluidos nos permite acercarnos más al tumor y mejorar la capacidad de detección, abriendo nuevas posibilidades diagnósticas", ha concluido la doctora.

Con todo, también ha resaltado cómo hay aplicaciones que están empezando a cambiar la práctica clínica en distintos tipos de cáncer, en cáncer de mama avanzado, por ejemplo, ha indicado que la detección en biopsia líquida de "determinadas mutaciones" permite ajustar el tratamiento hormonal "antes de que el tumor vuelva a crecer".