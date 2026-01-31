Una explosión de gas en un edificio en Santiago deja herido de consideración a un hombre, que sufrió quemaduras

Archivo - Aviso de la Axega. - AXEGA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido de consideración tras producirse una explosión de gas en un edificio de Vista Alegre, en Santiago de Compostela. Según informa el 112 y fuentes municipales consultadas por Europa Press, el hombre sufrió quemaduras y fue trasladado al Hospital Clínico.

El 112 ha trasladado que la explosión se produjo en un inmueble de dos plantas de Vista Alegre y que los vecinos de los dos edificios colindantes fueron desalojados por precaución, a la espera de que se realicen los análisis correspondientes.

El 112 Galicia tuvo constancia del suceso diez minutos antes de las 19:00 horas de este sábado. Varios particulares contactaron con el servicio de emergencias y alertaron de la situación indicando que podía haber personas heridas y otros edificios afectados.

El 112 movilizó a los bomberos de la ciudad y también dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que derivaron varias ambulancias al lugar, a la Policía Local y Nacional y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Además, fueron informados los técnicos de las empresas suministradoras de gas que abastecen la zona.

Tanto la Policía Local, que derivó varias patrullas al punto, como los bomberos, una vez en el lugar, confirmaron la explosión, así como la existencia de un varón herido con quemaduras.

LOS BOMBEROS TRABAJAN PARA ESCLARECER LOS HECHOS

Los bomberos, que siguen trabajando en el lugar de los hechos, indican que puede tratarse de la explosión de una bombona, aunque, por el momento, siguen junto con los técnicos trabajando para esclarecer las causas exactas del suceso.

En principio, fuentes municipales han apuntado que no habría ninguna persona más en el edificio principalmente afectado por la explosión, además del hombre herido.