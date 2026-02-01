Evalúan el estado del edificio de Santiago que sufrió una explosión de gas este sábado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bomberos, policía y técnicos municipales están evaluando el estado del edificio de Vista Alegre, en Santiago, que sufrió una explosión de gas en la tarde de este sábado. A raíz del suceso un hombre resultó herido de consideración y fue trasladado al hospital.

La explosión se produjo en un inmueble de dos plantas de Vista Alegre, alrededor de las 19.00 horas del sábado, y los vecinos de los dos edificios colindantes fueron desalojados por precaución.

Según fuentes municipales consultadas por Europa Press, se está realizando una inspección para comprobar si puede haber más daños estructurales derivados de la explosión.

Actualmente, continúan desalojadas dos personas, una de ellas por su cuenta y otra realojada por el Ayuntamiento.